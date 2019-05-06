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По делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в России задержаны 4 человека
Источник материала: СТВ
Новости России. Материалы переданы в Генпрокуратуру. Следствие выявило группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напоминаем, что проблемы с сырьем возникли в середине апреля. Вскоре после этого белорусская сторона остановила его прием. В России признали проблему и постарались ее решить.
Мозырский НПЗ приступит к переработке чистой нефти в ближайшее время. Прежде чем запустить производство, предприятию необходимо провести комплексную промывку оборудования от загрязненного сырья, которое поступало на завод ранее.
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Новости России. Материалы переданы в Генпрокуратуру. Следствие выявило группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод, сообщили в...
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