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Задержан глава организации по рафтингу, который дал разрешение на перевозку белорусских туристов в Карпатах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Виновником трагедии в Карпатах (подробнее
47-летний житель Косовского района находится в следственном изоляторе, он отделался синяками. Полиция также задержала еще одного фигуранта дела – главу организации по рафтингу, который дал разрешение на перевозку туристов грузовиком.
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Задержан глава организации по рафтингу, который дал разрешение на перевозку белорусских туристов в Карпатах
Новости Беларуси. Виновником трагедии в Карпатах (подробнее здесь), где грузовик с белорусами упал с 40-метрового обрыва, стал пьяный водитель. Это подтвердила...
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