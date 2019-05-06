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Задержан глава организации по рафтингу, который дал разрешение на перевозку белорусских туристов в Карпатах

07.05.2019 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Виновником трагедии в Карпатах (подробнее здесь), где грузовик с белорусами упал с 40-метрового обрыва, стал пьяный водитель. Это подтвердила медицинская экспертиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержан глава организации по рафтингу, который дал разрешение на перевозку белорусских туристов в Карпатах

47-летний житель Косовского района находится в следственном изоляторе, он отделался синяками. Полиция также задержала еще одного фигуранта дела – главу организации по рафтингу, который дал разрешение на перевозку туристов грузовиком.

В ДТП с белорусскими туристами в Прикарпатье погибли три человека
 
 
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Новости Беларуси. Виновником трагедии в Карпатах (подробнее здесь), где грузовик с белорусами упал с 40-метрового обрыва, стал пьяный водитель. Это подтвердила...
 
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