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В Дубровенском районе перевернулся микроавтобус. Пострадал 24-летний водитель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 мая примерно в семь утра в Дубровенском районе перевернулся микроавтобус.
Как
Водитель микроавтобуса с травмами был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.
По факту ДТП проводится проверка.
Весной 2019 года в Миорском районе легковушка съехала в кювет.
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Новости Беларуси. 6 мая примерно в семь утра в Дубровенском районе перевернулся микроавтобус. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 24-летний житель...
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