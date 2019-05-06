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В Дубровенском районе перевернулся микроавтобус. Пострадал 24-летний водитель

07.05.2019 16:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 мая примерно в семь утра в Дубровенском районе перевернулся микроавтобус.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 24-летний житель Дубровно за рулём Volkswagen Transporter двигался по трассе Р-22. На 17 км автомобиль съехал в левый кювет, а затем перевернулся.  

В Дубровенском районе перевернулся микроавтобус. Пострадал 24-летний водитель
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Водитель микроавтобуса с травмами был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.  

По факту ДТП проводится проверка.  

Весной 2019 года в Миорском районе легковушка съехала в кювет. 

Пострадали четыре человека – подробности здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. 6 мая примерно в семь утра в Дубровенском районе перевернулся микроавтобус.   Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 24-летний житель...
 
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