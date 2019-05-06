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Следователи нашли ошибки в действиях экипажа самолета, сгоревшего в Шереметьево

07.05.2019 17:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Следователи нашли ошибки в действиях экипажа самолета, сгоревшего в Шереметьево

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

После допросов пилотов сгоревшего SSJ100 следователи сделали вывод об ошибках экипажа. После приземления пилоты не выключили двигатели, кроме того, в кабине было открыто окно, что могло косвенно повлиять на распространение огня.

Сотрудники Следственного комитета и Росавиации проверяют действия экипажа сгоревшего в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100. Уже выявлены несколько допущенных экипажем ошибок, в связи с этим ведется проверка системы обучения пилотов «Аэрофлота», рассказали РБК собеседники, знакомые с ходом расследования.

Источник в Следственном комитете рассказал РБК, что летчики допустили ряд ошибок, которые косвенно повлияли на распространение пламени. «Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова ясно, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое открывающееся окно», — рассказал собеседник в СКР. Это действие экипажа могло усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость горения, отметил он. Информацию подтвердил собеседник в Росавиации.

Также к усилению горения мог привести тот факт, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки — «двигатели работали до того момента, пока их не потушили», — рассказал источник в СКР.

Сотрудники Росавиации проводят внеплановую проверку компании «Аэрофлот» после авиакатастрофы в Шереметьево, рассказал РБК источник близкий к ведомству, информацию подтвердил источник в компании.

«Проверка коснется в первую очередь компетенций летного и технического директоров компании-перевозчика, также сотрудники Росавиации просматривают документацию, касающуюся подготовки пилотов авиакомпании», — рассказал источник, близкий к ведомству. За подготовку летного состава в «Аэрофлоте» отвечает заместитель генерального директора — летный директор Игорь Чалик.

Проверяющих из Росавиации прежде всего интересует, проходил ли экипаж сгоревшего судна подготовку в учебном центре «Аэрофлота» и соответствует ли эта подготовка установленным нормам, отметил собеседник. По его словам, при переучивании на другой тип судна экипаж должен был обкатывать на тренажере те ситуации, с которыми столкнулся SSJ во время рейса Москва — Мурманск. «Зачастую в авиакомпаниях летчики проходят такую подготовку не в полном объеме», — отмечает собеседник. Первая информация об инциденте говорит о том, что у экипажа не было навыков по отработке вывода воздушного судна из сложного пространственного положения, считает источник.

Он отметил, что командир самолета 43-летний Денис Евдокимов имеет 1500 часов налета на SSJ. У второго пилота 36-летнего Максима Кузнецова 600 часов налета на Superjet. «Экипаж в обязательном порядке отрабатывает такие ситуации на тренажере», — сказал источник РБК в «Аэрофлоте».

 

 
 
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После допросов пилотов сгоревшего SSJ100 следователи сделали вывод об ошибках экипажа. После приземления пилоты не выключили двигатели, кроме того, в кабине было...
 
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