В Пружанах нарисовали саркастичное граффити Сергея Михалка, потому что его группа отменила концерт

Источник материала: KYKY

Вчера, 6 мая, в Пружанах должен был состояться концерт группы Сергея Михалка «Ляпис-98». Но внезапно он был отменен: организаторы мероприятия сослались на «трудности логистики». Однако ничто не помешали им выступить в этот день в Слуцке, за что местные жители Пружан «подарили» Михалку саркастичное граффити. Об этом сообщает «Еврорадио».

Масштабный тур «Ляписов» начался в марте. Сейчас он в самом разгаре: группа побывала в Прилуках, Светлогорске, Жодино, Новополоцке и других – не только беларуских – городах. С Пружанами не получилось, что вызвало негодование многих пользователей сети. Беларусы недоумевают, о каких «логистических трудностях» идет речь, если расстояние между двумя точками внутри нашей страны преодолевается за пару часов.

В связи с этим в Пружанах появилось граффити в честь Михалка с его же фразой «Везде друг – нигде хозяин». Автор опубликовал фото своей работы в Instagram и написал следующее (скриншотом его комментария поделились в Twitter):

В Пружанах 6 мая должен был состоятся концерт Ляпис-98. Солдаут.

Но концерт отменили сами артисты, сославшись на трудности логистики и перенесли на осень. А тут хоп - и 6 мая концерт в Слуцке!

Местный граффитист выразился. pic.twitter.com/qQidnDUE1n — [Раз]Очарованный (@rimsky01) 6 мая 2019 г.

Правда, позже парень пост удалил. Свое решение он пояснил так: «Ответы на личные вопросы к ситуации я получил. Вопрос исчерпан. Предыдущий пост я удалил, чтобы там не продолжала развиваться гангрена в комментариях. <…> Всем спасибо за внимание. А напоследок мне стоит извиниться за резкие строки в адрес артистов и организаторов. Поговорив с музыкантами и их представителями, я осознал, что они – заложники форс-мажора. Нужно быть терпеливее. Будет уроком».

Фото обложки: instagram.com/84n30.