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В Пружанах нарисовали саркастичное граффити Сергея Михалка, потому что его группа отменила концерт

07.05.2019 16:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 6 мая, в Пружанах должен был состояться концерт группы Сергея Михалка «Ляпис-98». Но внезапно он был отменен: организаторы мероприятия сослались на «трудности логистики». Однако ничто не помешали им выступить в этот день в Слуцке, за что местные жители Пружан «подарили» Михалку саркастичное граффити. Об этом сообщает «Еврорадио».

Масштабный тур «Ляписов» начался в марте. Сейчас он в самом разгаре: группа побывала в Прилуках, Светлогорске, Жодино, Новополоцке и других – не только беларуских – городах. С Пружанами не получилось, что вызвало негодование многих пользователей сети. Беларусы недоумевают, о каких «логистических трудностях» идет речь, если расстояние между двумя точками внутри нашей страны преодолевается за пару часов.

В связи с этим в Пружанах появилось граффити в честь Михалка с его же фразой «Везде друг – нигде хозяин». Автор опубликовал фото своей работы в Instagram и написал следующее (скриншотом его комментария поделились в Twitter):

Правда, позже парень пост удалил. Свое решение он пояснил так: «Ответы на личные вопросы к ситуации я получил. Вопрос исчерпан. Предыдущий пост я удалил, чтобы там не продолжала развиваться гангрена в комментариях. <…> Всем спасибо за внимание. А напоследок мне стоит извиниться за резкие строки в адрес артистов и организаторов. Поговорив с музыкантами и их представителями, я осознал, что они – заложники форс-мажора. Нужно быть терпеливее. Будет уроком».

Фото обложки: instagram.com/84n30.

 
 
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Вчера, 6 мая, в Пружанах должен был состояться концерт группы Сергея Михалка «Ляпис-98». Но внезапно он был отменен: организаторы мероприятия сослались на «трудности...
 
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