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В Пружанах нарисовали саркастичное граффити Сергея Михалка, потому что его группа отменила концерт
Источник материала: KYKY>
Вчера, 6 мая, в Пружанах должен был состояться концерт группы Сергея Михалка «Ляпис-98». Но внезапно он был отменен: организаторы мероприятия сослались на «трудности логистики». Однако ничто не помешали им выступить в этот день в Слуцке, за что местные жители Пружан «подарили» Михалку саркастичное граффити. Об этом
Масштабный тур «Ляписов» начался в марте. Сейчас он в самом разгаре: группа побывала в Прилуках, Светлогорске, Жодино, Новополоцке и других – не только беларуских – городах. С Пружанами не получилось, что вызвало негодование многих пользователей сети. Беларусы недоумевают, о каких «логистических трудностях» идет речь, если расстояние между двумя точками внутри нашей страны преодолевается за пару часов.
В связи с этим в Пружанах появилось граффити в честь Михалка с его же фразой «Везде друг – нигде хозяин». Автор опубликовал фото своей работы в Instagram и написал следующее (скриншотом его комментария поделились в Twitter):
Правда, позже парень пост удалил. Свое решение он
Фото обложки: instagram.com/84n30.
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Вчера, 6 мая, в Пружанах должен был состояться концерт группы Сергея Михалка «Ляпис-98». Но внезапно он был отменен: организаторы мероприятия сослались на «трудности...
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