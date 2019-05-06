В этом — реальная причина конфликта белорусских властей с бывшим российским послом. У Москвы претензий к Бабичу нет, в Кремле считают, что он свою задачу полностью выполнил. Источник «Ведомостей» не исключил, что Бабич может вернуться на работу в администрацию президента, как вариант — на должность помощника или советника президента.



