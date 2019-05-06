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СМИ: Бабич перекрыл "серый" импорт в РФ на $3 млрд
Источник материала: Партизан
Михаил Бабич сумел перекрыть схемы нелегальных поставок различных товаров из Беларуси на $3 млрд, сообщают
В этом — реальная причина конфликта белорусских властей с бывшим российским послом. У Москвы претензий к Бабичу нет, в Кремле считают, что он свою задачу полностью выполнил. Источник «Ведомостей» не исключил, что Бабич может вернуться на работу в администрацию президента, как вариант — на должность помощника или советника президента.
Напомним, Михаил Бабич проработал дипломатом в Минске восемь месяцев, но в Москве им остались довольны. Об этом, в частности, на днях заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Михаил Бабич сумел перекрыть схемы нелегальных поставок различных товаров из Беларуси на $3 млрд, сообщают «Ведомости».
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