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СМИ: Бабич перекрыл "серый" импорт в РФ на $3 млрд

07.05.2019 17:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Михаил Бабич сумел перекрыть схемы нелегальных поставок различных товаров из Беларуси на $3 млрд, сообщают «Ведомости».

СМИ: Бабич перекрыл "серый" импорт в РФ на млрд
В этом — реальная причина конфликта белорусских властей с бывшим российским послом. У Москвы претензий к Бабичу нет, в Кремле считают, что он свою задачу полностью выполнил. Источник «Ведомостей» не исключил, что Бабич может вернуться на работу в администрацию президента, как вариант — на должность помощника или советника президента.

Напомним, Михаил Бабич проработал дипломатом в Минске восемь месяцев, но в Москве им остались довольны. Об этом, в частности, на днях заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

 
Теги: Минск
 
 
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Михаил Бабич сумел перекрыть схемы нелегальных поставок различных товаров из Беларуси на $3 млрд, сообщают «Ведомости».
 
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