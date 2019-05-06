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Посольство Беларуси в Литве напомнило об Игналинской АЭС

07.05.2019 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посольство Беларуси в Литве решило напомнить об Игналинской АЭС в контексте взаимоотношений двух стран по проблемам атомной энергетики.



«Литовское руководство любит рассуждать о правильности выбора площадки для атомных станций и ядерных могильников. Белорусы же в этом время вынуждены наслаждаться «прекрасными» видами Игналинской АЭС», говорится в посте на страничке посольства в Facebook. 


Игналинская АЭС была построена в 1975 году на берегу озера Дрисвяты. Оно находится на границе ЛССР и БССР. Теперь это граница Литвы и Беларуси. Корпуса АЭС видны с беларусского берега озера в Браславском районе.

Станция эксплуатировалась с 1983 по 2009 год в том числе независимой Литвой. Сейчас она выведена из эксплуатации. Закрытие АЭС финансировалось Евросоюзом. На работы выделены средства в 802 млн евро. В марте этого года был объявлен конкурс на строительство ядерного могильника. Он будет возведен на площадке Игналинской АЭС, то есть будет находиться в непосредственной близости от беларусской границы, недалеко от одного из крупнейших Браславских озер.

В двух железобетонных модулях будет храниться до 70 тыс. кубометров отработанных радиоактивных отходов с АЭС, упакованных в бетонные контейнеры. Могильник будет действовать до 2038 года.


На прошлой неделе в Беларусь приезжал бывший президент Литвы Роландас Паксас. В качестве евродепутата он посетил Минск, встретился с Александром Лукашенко, обсудил БелАЭС и предложил создать международную экспертную группу для оценки безопасности станции. Он также заявил журналистам, что не считает, будто беларусы строят небезопасную станцию.

За это его подвергли критике на родине. Главы МИДа и Минэнерго Литвы направили письмо руководству Еврокомиссии с жалобой на «безответственный подход» Беларуси к безопасности станции.

Беларусский МИД ответил довольно жестко. В субботу пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз заявил, что Литва «прибегает к безосновательным и откровенно лживым заявлениям в отношении реализуемого проекта Белорусской АЭС и принимаемых мерах по обеспечению ее безопасности». Он также упомянул, что литовская сторона замалчивает проблемы Игналинской АЭС, пишет reform.by

 
Теги: Минск
 
 
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Посольство Беларуси в Литве решило напомнить об Игналинской АЭС в контексте взаимоотношений двух стран по проблемам атомной энергетики.
 
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