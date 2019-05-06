Посольство Беларуси в Литве напомнило об Игналинской АЭС

Игналинская АЭС была построена в 1975 году на берегу озера Дрисвяты. Оно находится на границе ЛССР и БССР. Теперь это граница Литвы и Беларуси. Корпуса АЭС видны с беларусского берега озера в Браславском районе.





Станция эксплуатировалась с 1983 по 2009 год в том числе независимой Литвой. Сейчас она выведена из эксплуатации. Закрытие АЭС финансировалось Евросоюзом. На работы выделены средства в 802 млн евро. В марте этого года был объявлен конкурс на строительство ядерного могильника. Он будет возведен на площадке Игналинской АЭС, то есть будет находиться в непосредственной близости от беларусской границы, недалеко от одного из крупнейших Браславских озер.





В двух железобетонных модулях будет храниться до 70 тыс. кубометров отработанных радиоактивных отходов с АЭС, упакованных в бетонные контейнеры. Могильник будет действовать до 2038 года.









На прошлой неделе в Беларусь приезжал бывший президент Литвы Роландас Паксас. В качестве евродепутата он посетил Минск , встретился с Александром Лукашенко, обсудил БелАЭС и предложил создать международную экспертную группу для оценки безопасности станции. Он также заявил журналистам, что не считает, будто беларусы строят небезопасную станцию.





За это его подвергли критике на родине. Главы МИДа и Минэнерго Литвы направили письмо руководству Еврокомиссии с жалобой на «безответственный подход» Беларуси к безопасности станции.



