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Для анализа соцсетей СК Беларуси использует программу за 50 тысяч долларов

07.05.2019 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для анализа соцсетей СК Беларуси использует SocialGrabber4I2. Программный продукт обошелся республиканскому бюджету в 50 тысяч долларов.


Фото: Следственный комитет

Аналитическую программу для обработки значительного объема информации с программным продуктом для анализа сведений из социальных сетей Центральный аппарат Следственного комитета Беларуси получил в ноябре 2018 года, пишет reform.by 

Такие данные содержатся в базе данных Национального центра маркетинга и коньюнктуры цен, где размещена информация о государственных закупках.

СК сообщил о желании закупить ПО для анализа соцсетей 10 сентября 2018 года, а уже в октябре заключил договор с победителем тендера — ООО «САММИТ ТЕКНОЛОДЖИЗ». В тендере также участвовало ЧТУП «ИнфоВеритас».

Аналитическое ПО было поставлено в ноябре 2018 года и обошлось республиканскому бюджету в 104 614,10 беларусских рублей.


В информации на сайте goszakupki.by указано название продукта:

1. Неисключительное право использования программного обеспечения SOCIALGRABBER4I2 RVU LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12. В лицензию включены лицензии на продукты: IBM i2 Analyst’s Notebook Premium Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 Months. Стоимость 1 шт. — 69 742,70 BYN.

2. Неисключительное право использования обновленных версий программного обеспечения SOCIALGRABBER4I2 RVU SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL 12 MONTHS. В лицензию включены лицензии на продукты: IBM i2 Analyst’s Notebook Premium Concurrent User Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months. Стоимость 2 шт. — 34 871,40 BYN.

Оба программных продукта произведены в России. В интернете можно найти подробное описание возможностей программы, а также видеоинструкцию по использованию.


 
 
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Для анализа соцсетей СК Беларуси использует SocialGrabber4I2. Программный продукт обошелся республиканскому бюджету в 50 тысяч долларов.
 
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