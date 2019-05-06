Для анализа соцсетей СК Беларуси использует программу за 50 тысяч долларов





Фото: Следственный комитет





reform.by Аналитическую программу для обработки значительного объема информации с программным продуктом для анализа сведений из социальных сетей Центральный аппарат Следственного комитета Беларуси получил в ноябре 2018 года, пишет





Такие данные содержатся в базе данных Национального центра маркетинга и коньюнктуры цен, где размещена информация о государственных закупках.





СК сообщил о желании закупить ПО для анализа соцсетей 10 сентября 2018 года, а уже в октябре заключил договор с победителем тендера — ООО «САММИТ ТЕКНОЛОДЖИЗ». В тендере также участвовало ЧТУП «ИнфоВеритас».





Аналитическое ПО было поставлено в ноябре 2018 года и обошлось республиканскому бюджету в 104 614,10 беларусских рублей.









В информации на сайте goszakupki.by указано название продукта:





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Оба программных продукта произведены в России. В интернете можно найти подробное описание возможностей программы, а также видеоинструкцию по использованию.



