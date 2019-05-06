МИД Беларуси уведомил посольство РФ, что КГБ задержал трех граждан России

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«Посольство России получило официальное уведомление от МИД Беларуси о задержании КГБ РБ трёх граждан РФ в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.431 УК РБ (дача взятки)», — сообщает пресс-служба российского посольства в Беларуси в своем твиттере.

reform.by Вероятно, речь идет об уголовных делах в отношении бывшего заместителя госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Втюрина и главы «Белтелекома» Сергея Сиводедова. Обоих высокопоставленных чиновников обвиняют в получении взятки, они задержаны. Вместе с ними, по сообщению КГБ, были задержаны граждане России, которые представляли российские коммерческие структуры, пишет





Напомним, 4 мая КГБ Беларуси сообщил о том, что Андрей Втюрин был задержан с поличным при получении взятки в 148,6 тыс. долларов от представителя российской коммерческой структуры «Г». Деньги причитались за продвижение ее интересов в Беларуси. Взяткодателю также предъявлено обвинение в даче взятки.









В тот же день пресс-службе КГБ сообщила, что генеральный директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки в размере 15 тысяч евро от гражданина России за поставку телекоммуникационного оборудования. Сиводедов и гражданин РФ задержаны. Им предъявлены обвинения по статьям 430 и 431 УК (получение взятки и дача взятки).





Информация о задержании Андрея Втюрина просочилась в СМИ 29 апреля. Сообщалось, что он был задержан за неделю до этого. Президент Беларуси еще 24 апреля подписал указ об освобождении от должности Андрея Втюрина в связи с «совершением проступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Документ был официально опубликован 1 мая.