На зависть белорусам. В России составили график праздничных и рабочих дней на 2020 год

Источник материала: Tut.by

В России в 2020 году выходные дни с 4 и 5 января (суббота и воскресенье соответственно) предлагается перенести на 4 и 5 мая (понедельник и вторник), передает РБК. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Министерством труда и размещенном России на портале проектов нормативных правовых актов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Такой перенос позволит продлить первомайские каникулы россиянам до пяти дней — с 1 по 5 мая. При этом новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, 4 и 5 января все равно останутся выходными, так как, согласно Трудовому кодексу, они относятся к нерабочим праздничным дням.

Кроме того, в в 2020 году, согласно проекту документа, россиян в 2020 году ждут несколько трехдневных выходных — с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня.

К примеру, в этом году в России майские длинные выходные пришлись с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

Напомним, в этом году в Беларуси сделали продолжительные майские выходные — с 5 по 9 мая.

В 2019 году белорусы будут трудиться 252 дня (в этом — 253) при пятидневной рабочей неделе, а отдыхать 113 дней — столько будет выходных и праздничных (в этом — 112 дней). Те же, у кого «шестидневка», на работе проведут 304 дня (в этом — 305 дней), а отдыхать будут 61 день (в этом — 60 дней). Это предусмотрено производственным календарем на 2019 год.