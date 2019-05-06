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На зависть белорусам. В России составили график праздничных и рабочих дней на 2020 год
Источник материала: Tut.by
В России в 2020 году выходные дни с 4 и 5 января (суббота и воскресенье соответственно) предлагается перенести на 4 и 5 мая (понедельник и вторник),
Такой перенос позволит продлить первомайские каникулы россиянам до пяти дней — с 1 по 5 мая. При этом новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, 4 и 5 января все равно останутся выходными, так как, согласно Трудовому кодексу, они относятся к нерабочим праздничным дням.
Кроме того, в в 2020 году, согласно проекту документа, россиян в 2020 году ждут несколько трехдневных выходных — с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня.
К примеру, в этом году в России майские длинные выходные
Напомним, в этом году в Беларуси
В 2019 году белорусы
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Россиян, в соответствии с предложениями Минтруда, в будущем году ждут восьмидневные новогодние каникулы, а также отдых с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.
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