ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На зависть белорусам. В России составили график праздничных и рабочих дней на 2020 год

07.05.2019 18:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В России в 2020 году выходные дни с 4 и 5 января (суббота и воскресенье соответственно) предлагается перенести на 4 и 5 мая (понедельник и вторник), передает РБК. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Министерством труда и размещенном России на портале проектов нормативных правовых актов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Такой перенос позволит продлить первомайские каникулы россиянам до пяти дней — с 1 по 5 мая. При этом новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, 4 и 5 января все равно останутся выходными, так как, согласно Трудовому кодексу, они относятся к нерабочим праздничным дням.

Кроме того, в в 2020 году, согласно проекту документа, россиян в 2020 году ждут несколько трехдневных выходных — с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня.

К примеру, в этом году в России майские длинные выходные пришлись с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

Напомним, в этом году в Беларуси сделали продолжительные майские выходные — с 5 по 9 мая.

В 2019 году белорусы будут трудиться 252 дня (в этом — 253) при пятидневной рабочей неделе, а отдыхать 113 дней — столько будет выходных и праздничных (в этом — 112 дней). Те же, у кого «шестидневка», на работе проведут 304 дня (в этом — 305 дней), а отдыхать будут 61 день (в этом — 60 дней). Это предусмотрено производственным календарем на 2019 год.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россиян, в соответствии с предложениями Минтруда, в будущем году ждут восьмидневные новогодние каникулы, а также отдых с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Брестскую крепость передадут видеоприветствие от защитника цитадели Ришата Исмагилова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
07.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика