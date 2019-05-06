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Транзит товаров через Беларусь вырос почти на 8 процентов

07.05.2019 19:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Транзит товаров через Беларусь вырос почти на 8 процентов

Через таможенную границу Беларуси в I квартале 2019 года перемещено почти 14,5 млн т транзитных товаров, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

"Количество перемещенных товаров увеличилось, что свидетельствует об улучшении транзитной привлекательности Беларуси и создании благоприятных условий для пересечения таможенной границы", - говорится в сообщении ведомства.

Наибольшее количество - это товары, следующие в Россию или из этой страны, они составляют более 82% от общего транзита через Беларусь. Доля партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, время выпуска которых не превысило 10 минут, составила 84%.

 
 
 
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Через таможенную границу Беларуси в I квартале 2019 года перемещено почти 14,5 млн т транзитных товаров, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
 
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