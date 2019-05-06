На незаконной охоте на зайца попались школьники - им грозит шесть лет

Источник материала: Виртуальный Брест

Ружье изъято. Возбуждено уголовное дело.



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Фото Павла Ляхновича

Как рассказал Медиа-Полесью начальник Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Геннадий Сыса, трое жителей агрогородка Ольшаны, двое из которых являются несовершеннолетними, ночью, используя автомобиль ВАЗ-2107, осуществляли незаконную охоту в двух километрах севернее данного населенного пункта.

В момент задержания парни бросили машину и скрылись. В автомобиле на переднем пассажирском сидении находилось охотничье ружье марки ИЖ-18. А в 10 метрах от автомобиля в мелиоративном канале лежал убитый ими заяц русак.

Сотрудниками Столинского РОВД личности граждан, осуществлявших незаконную охоту, установлены. Незаконно добытый заяц обойдётся им в две базовые величины (51 рубль), причинённый природе ущерб составит 20 базовых величин (510 рублей).

Столинским районным отделом Следственного комитета в отношении несовершеннолетних - они являются учащимися 11-класса - и их 20-летнего товарища возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 282 УК РБ «Незаконная охота, совершенная с использованием механического наземного транспортного средства либо повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере».

Санкция названной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.