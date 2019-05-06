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Сябрукі-2019 на старте у водохранилища Визжар (с квадрокоптера)

07.05.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

5 мая 2019 года на водохранилище Визжар в городе Жабинка прошёл велопраздник и марафон кросс-кантри "Сябрукі-2019". Ресурс sferitus.com показывает, как это было сверху.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65983.php

Сябрукі-2019 на старте у водохранилища Визжар (с квадрокоптера)

Неблагоприятный прогноз погоды отпугнул часть возможных участников, но, несмотря на это, на празднике было достаточно много велосипедистов, которые преодолели маршрут по пересечённой местности в 58 км.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65983.php

Сябрукі-2019 на старте у водохранилища Визжар (с квадрокоптера)


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65983.php

Сябрукі-2019 на старте у водохранилища Визжар (с квадрокоптера)


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65983.php

Сябрукі-2019 на старте у водохранилища Визжар (с квадрокоптера)


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65983.php

Сябрукі-2019 на старте у водохранилища Визжар (с квадрокоптера)


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65983.php

Сябрукі-2019 на старте у водохранилища Визжар (с квадрокоптера)


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65983.php

Сябрукі-2019 на старте у водохранилища Визжар (с квадрокоптера)


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65983.php

Сябрукі-2019 на старте у водохранилища Визжар (с квадрокоптера)

 
 
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  5 мая 2019 года на водохранилище Визжар в городе Жабинка прошёл велопраздник и марафон кросс-кантри "Сябрукі-2019". Ресурс sferitus.com показывает, как это было сверху. ...
 
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