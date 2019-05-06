Сябрукі-2019 на старте у водохранилища Визжар (с квадрокоптера)

Источник материала: Виртуальный Брест

5 мая 2019 года на водохранилище Визжар в городе Жабинка прошёл велопраздник и марафон кросс-кантри "Сябрукі-2019" . Ресурс sferitus.com показывает, как это было сверху.



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Неблагоприятный прогноз погоды отпугнул часть возможных участников, но, несмотря на это, на празднике было достаточно много велосипедистов, которые преодолели маршрут по пересечённой местности в 58 км.



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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65983.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65983.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65983.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65983.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65983.php

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