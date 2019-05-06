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Сябрукі-2019 на старте у водохранилища Визжар (с квадрокоптера)
07.05.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
5 мая 2019 года на водохранилище Визжар в городе Жабинка прошёл велопраздник и марафон кросс-кантри
Неблагоприятный прогноз погоды отпугнул часть возможных участников, но, несмотря на это, на празднике было достаточно много велосипедистов, которые преодолели маршрут по пересечённой местности в 58 км.
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