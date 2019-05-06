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Оккупация Кобрина глазами 12-летней девочки: фашисты били прикладами тех, кто не мог смотреть казни

07.05.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В канун Великого праздника – Дня Победы – сложилась замечательная традиция вспоминать героев Великой Отечественной войны, события тех времен. Свидетелей той страшной войны с каждым годом становится всё меньше, и тем ценнее их рассказы и воспоминания для нынешнего поколения. Так случилось, что тему для этой статьи подсказала сама жизнь. Несколько дней назад навещала свою двоюродную бабушку Логвинович Надежду Яковлевну. В ноябре 2018 года ей исполнилось 90 лет. Всю свою жизнь она прожила в Кобрине, здесь же встретила и в годы немецко-фашистской оккупации.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65980.php

Оккупация Кобрина глазами 12-летней девочки: фашисты били прикладами тех, кто не мог смотреть казни

Историческая справка: Кобрин был занят вражескими войсками к вечеру 23 июня 1941 года. Более трех лет длилась оккупация. Как и по всей Беларуси фашисты установили в городе свой жёсткий «порядок». Начались погромы, расстрелы. В Кобрине фашисты сожгли около 200 жилых домов, несколько предприятий, мосты. Расстреляли, замучили, сожгли заживо около 13 тысяч человек. И понятно, что более всего от таких бесчинств пострадали жители города еврейской национальности.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65980.php

Оккупация Кобрина глазами 12-летней девочки: фашисты били прикладами тех, кто не мог смотреть казни

Первое упоминание о евреях в Кобрине относится к 16 веку (1514 год). В начале 20-ых годов в Кобрине проживали более 5 тыс. евреев (что составляло почти 70% всего населения города). В основном они занимались торговлей, было среди них много ремесленников. С началом 2 мировой войны по некоторым источникам численность евреев в городе достигла 8 тыс. человек, в основном из числа беженцев из Польши.

Оккупация Кобрина глазами 12-летней девочки: фашисты били прикладами тех, кто не мог смотреть казни

Массовые расстрелы мирных жителей начались буквально с первых недель оккупации. Уже в июле 1941 года более 200 человек, большая часть которых были евреями, были схвачены гестаповцами и расстреляны. К началу осени в городе было создано 2 гетто – гетто А (недалеко от современного здания районного дома культуры) и гетто В (в районе здания синагоги, вдоль побережья р. Мухавец). В гетто А в основном были собраны здоровые, молодые и самое главное – работоспособные евреи или те, кто смог подкупить полицаев, в гетто В – старики, дети и больные. Евреям было положено носить на одежде особые знаки – в виде шестиконечных звезд желтого цвета или повязки на рукаве такого же цвета. Им было запрещено появляться в общественных местах, общаться с лицами не еврейской национальности. В литературе встречаются сведения о том, что евреи пытались задобрить немцев щедрыми подношениями и подарками. Подарки принимались охотно, но это вовсе не было гарантией того, что евреев Кобринщины минует чаша большинства соплеменников – жителей оккупированной Европы.

Оккупация Кобрина глазами 12-летней девочки: фашисты били прикладами тех, кто не мог смотреть казни

С середины 1942 года началось безжалостное уничтожение жителей города этой национальности. 25 июля 1942 года около 1 800 евреев из гетто В вывезли и расстреляли в районе железнодорожной станции Бронная гора. 14 октября 1942 года около 4 000 евреев расстреляны на южной окраине Кобрина, недалеко от д. Хидры. Фашисты оставили в живых только чуть более 70 человек – специалистов, работавших на немцев, но и тех к концу 1943 года расстреляли во дворе кобринской тюрьмы.

Оккупация Кобрина глазами 12-летней девочки: фашисты били прикладами тех, кто не мог смотреть казни

В июне 1941 года Надежда Яковлевна была 12-летней девочкой. То время, когда хозяевами города были немцы, запомнилось ей чувством нестерпимого голода, жутким холодом в зимнее время и постоянным ощущением страха. В центре города фашисты сколотили виселицу, на которой бывало, что казнили по несколько человек одновременно. При этом специально сгоняли к месту казни жителей города и заставляли смотреть. Полицаи и фашисты били прикладами тех людей, которые не в силах были смотреть казни и опускали глаза. Особенно ей запомнилось, когда пришлось быть очевидцем поневоле казни двух молодых красивых девушек, которых обвинили в связи с партизанами. Буквально за секунду до смерти они обе прокричали: «Да здравствует Сталин».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65980.php

Оккупация Кобрина глазами 12-летней девочки: фашисты били прикладами тех, кто не мог смотреть казни

Девочка оказалась невольной свидетельницей убийства нескольких евреев. На окраине города она пасла чудом сохранившуюся корову. Несколько автомашин двигались по дороге в сторону д. Дивин (ныне – ул. Интернациональная). Остановились, так как двое евреев-мужчин, видимо разрезав тент кузова автомобиля, бросились бежать. Она не сразу поняла, какая угроза нависла над ней, мужчины бежали в её сторону, над головой засвистели пули, девочка упала в канаву. Стрельба прекратилась. Поняла, что мужчин убили. Вся дорога, по которой везли евреев, была усыпана бумажными денежными купюрами, вещами. Евреи, осознав, что их везут на расстрел, выбрасывали из машин самое ценное. В тот же день по дороге домой девочка наткнулась на молодую бездыханную еврейку. К сожалению, прошло много лет, и бабушка Надя не может сказать точно – в каком году это было. Поэтому она не знает, видела ли она тех евреев, которых расстреляли в начале войны, или это были те несчастные, которых казнили 14 октября 1942 года. Она слышала, что незадолго до освобождения города трупы расстрелянных по приказу немцев выкопали и сожгли, чтобы скрыть следы зверств.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65980.php

Оккупация Кобрина глазами 12-летней девочки: фашисты били прикладами тех, кто не мог смотреть казни

Сейчас на месте казни 1942 года установлен памятник погибшим. А местными жителями это место называется «Долина смерти». Но жизнь берёт своё – количество жителей города увеличивается, город разрастается. Место казни уже находится в черте города. Для наших детей и внуков этот памятник служит напоминанием того, что им повезло родиться намного позже того страшного времени, поэтому они не знают, что такое война, не видели как рвутся бомбы и гибнут люди.

Адвокат, заведующий юридической консультацией 
Кобринского района Елена Викторовна Мингазова

 
 
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  В канун Великого праздника – Дня Победы – сложилась замечательная традиция вспоминать героев Великой Отечественной войны, события тех времен. Свидетелей той...
 
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