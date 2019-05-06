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Кладбище «Плоска» (более 50 000 захоронений) - вид с высоты
07.05.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте в среднем ежегодно умирает около трех тысяч человек.
Сейчас захоронения производятся на кладбище Северное.
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В Бресте в среднем ежегодно умирает около трех тысяч человек. Сейчас захоронения производятся на кладбище Северное.
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