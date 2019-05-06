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Кладбище «Плоска» (более 50 000 захоронений) - вид с высоты

07.05.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте в среднем ежегодно умирает около трех тысяч человек.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65979.php

Кладбище «Плоска» (более 50 000 захоронений) - вид с высоты

Сейчас захоронения производятся на кладбище Северное.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65979.php

Кладбище «Плоска» (более 50 000 захоронений) - вид с высоты


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65979.php

Кладбище «Плоска» (более 50 000 захоронений) - вид с высоты


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65979.php

Кладбище «Плоска» (более 50 000 захоронений) - вид с высоты


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65979.php

Кладбище «Плоска» (более 50 000 захоронений) - вид с высоты


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65979.php

Кладбище «Плоска» (более 50 000 захоронений) - вид с высоты

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте в среднем ежегодно умирает около трех тысяч человек. Сейчас захоронения производятся на кладбище Северное.
 
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