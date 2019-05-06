7 мая - Радоница или День поминовения усопших для православных христиан

Источник материала: Виртуальный Брест

7 мая 2019 года, второй вторник после Пасхи. Радоница или День поминовения усопших для православных христиан.



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После поминальной службы в храме верующие пришли на кладбище.



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Прочесть молитву, помянуть родственников и близких людей, разделив с ними Пасхальную Радость вечной жизни, навести порядок на могилах.



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Ветер развевает ленты, повязанные на памятники.