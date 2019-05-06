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7 мая - Радоница или День поминовения усопших для православных христиан
07.05.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
7 мая 2019 года, второй вторник после Пасхи. Радоница или День поминовения усопших для православных христиан.
После поминальной службы в храме верующие пришли на кладбище.
Прочесть молитву, помянуть родственников и близких людей, разделив с ними Пасхальную Радость вечной жизни, навести порядок на могилах.
Ветер развевает ленты, повязанные на памятники.
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7 мая 2019 года, второй вторник после Пасхи. Радоница или День поминовения усопших для православных христиан. После поминальной службы в храме верующие пришли на...
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