В каких районах Беларуси сложнее всего найти работу, а в каких специалистов готовы брать не глядя

Источник материала: Виртуальный Брест

На первом месте рейтинга самых безработных районов Беларуси на начало апреля оказался Добрушский. Здесь на начало этого сентября официально нетрудоустроенными были 0,7% экономически активного населения, или 100 человек. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каком районе Беларуси меньше всего безработных, а в каком — больше всего.



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Синмок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Топ самых безработных районов

Первое место по уровню зарегистрированной безработицы занимает Добрушский район — 0,7% от экономически активного населения, или 100 официально нетрудоустроенных. Вторая строчка по этому показателю осталась за Поставским районом (0,7%, или 96 безработных), а третья — за Полоцким (0,6%, или 284 человека). Эти данные приводятся в сборниках Белстата со ссылкой на комитеты по труду, занятости и соцзащите облисполкомов и Мингорисполкома.

Напомним, ранее продолжительное время самым безработным был Молодечненский район. На начало апреля здесь было 236 нетрудоустроенных. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,4% от экономически активного населения.

Топ-10 самых безработных районов на начало апреля Район Уровень зарегистрированной безработицы, в % Число безработных, человек Добрушский 0,7 100 Поставский 0,7 96 Полоцкий 0,6 284 Слуцкий 0,6 229 Кобринский 0,6 214 Витебский 0,6 102 Копыльский 0,6 70 Клецкий 0,6 68 Малоритский 0,6 58 Борисовский 0,5 387

При этом по числу безработных в лидерах Борисовский район (387 человек), Оршанский (335), Лидский (307), Солигорский (287), Полоцкий (284), Мозырский (265), Жлобинский (253), Молодечненский (236).

Какие районы попали в топ самых «работящих»

Первую строчку в рейтинге самых «работящих» районов занял Крупский, где уровень зарегистрированной безработицы на начало апреля составил 0,1% от экономически активного населения. В центре занятости было зарегистрировано 9 человек.

Топ-10 самых «работящих» районов на начало апреля Район Уровень зарегистрированной безработицы, в % Число безработных, человек Крупский 0,1 9 Браславский 0,1 10 Каменецкий 0,1 10 Березинский 0,1 12 Быховский 0,1 15 Щучинский 0,1 24 Дзержинский 0,1 44 Минский 0,1 87 Берестовицкий 0,2 11 Чаусский 0,2 11

Ранее в Минтруда сообщали , что нанимателями заявлены сведения о наличии более чем 75 тысяч свободных рабочих мест.

«При этом наблюдается высокий спрос на работников по рабочим профессиям — 61,8 процента от общего числа вакансий, — добавляют в ведомстве. — Лидерами по востребованности у нанимателя являются такие профессии, как швея, водитель автомобиля, станочник деревообрабатывающих станков, каменщик, электрогазосварщик, тракторист, слесарь-сантехник».

На начало апреля для рабочих было 62,7% от общего числа вакансий.