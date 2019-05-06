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В каких районах Беларуси сложнее всего найти работу, а в каких специалистов готовы брать не глядя
07.05.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На первом месте рейтинга самых безработных районов Беларуси на начало апреля оказался Добрушский. Здесь на начало этого сентября официально нетрудоустроенными были 0,7% экономически активного населения, или 100 человек. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каком районе Беларуси меньше всего безработных, а в каком — больше всего.
Синмок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Топ самых безработных районов
Первое место по уровню зарегистрированной безработицы занимает Добрушский район — 0,7% от экономически активного населения, или 100 официально нетрудоустроенных. Вторая строчка по этому показателю осталась за Поставским районом (0,7%, или 96 безработных), а третья — за Полоцким (0,6%, или 284 человека). Эти данные приводятся в сборниках Белстата со ссылкой на комитеты по труду, занятости и соцзащите облисполкомов и Мингорисполкома.
Напомним, ранее продолжительное время самым безработным
При этом по числу безработных в лидерах Борисовский район (387 человек), Оршанский (335), Лидский (307), Солигорский (287), Полоцкий (284), Мозырский (265), Жлобинский (253), Молодечненский (236).
Какие районы попали в топ самых «работящих»
Первую строчку в рейтинге самых «работящих» районов занял Крупский, где уровень зарегистрированной безработицы на начало апреля составил 0,1% от экономически активного населения. В центре занятости было зарегистрировано 9 человек.
Ранее в Минтруда
«При этом наблюдается высокий спрос на работников по рабочим профессиям — 61,8 процента от общего числа вакансий, — добавляют в ведомстве. — Лидерами по востребованности у нанимателя являются такие профессии, как швея, водитель автомобиля, станочник деревообрабатывающих станков, каменщик, электрогазосварщик, тракторист, слесарь-сантехник».
На начало апреля для рабочих
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На первом месте рейтинга самых безработных районов Беларуси на начало апреля оказался Добрушский. Здесь на начало этого сентября официально нетрудоустроенными...
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