Ложь Сталина о взятии Берлина длиной в 70 лет

У Гитлера же едва ли набралось бы 800 тысяч солдат. Большинство из них к тому же были бедными детьми, заманенными в «Гитлерюгенд» ложными обещаниями славы и имперского будущего Германии под командованием Гитлера, который, поговаривали, возродится из пепла. Ложь. Эти маленькие солдаты шли в сопровождении тысяч стариков, обученных войне остатками выживших подразделений. Рейх бился в предсмертной агонии, но все еще пытался сделать последний вдох, зная, что все кончено.

Чтобы понять значимость этого снимка (эксперты, в частности Грегорио Доваль, говорят, что он в конце концов он стал известен как «Знамя победы над Рейхстагом»), необходимо перенестись в 16 апреля 1945 года. Именно в тот день началась битва за Берлин, последняя попытка немногочисленных оставшихся верных Гитлеру войск защитить столицу Рейха. В то время было уже очевидно, что союзники (особенно СССР, у которого имелось более двух с половиной миллионов солдат и 6 тысяч танков) несмотря ни на что возьмут последний редут фюрера.

Про этот любопытный обман сталинских времен пишет историк Хесус Эрнандес в своей книге «100 занимательных историй Второй мировой войны», опубликованной в 2003 году и переизданной недавно в третий раз. «Сегодня многие читатели знают меня по таким работам, как "Тайны и загадки Второй мировой войны" или "Краткая история Второй мировой войны", а эта книга им неизвестна. Поэтому выходит ее переиздание. Я пересмотрел все данные и добавил показавшуюся мне интересной информацию», — говорит историк газете «A-Бе-Се».

Как известно, изображение стоит тысячи слов, но эта история является хорошим доказательством того, что иногда реальность может быть искажена одним щелчком камеры. Аналогично, американский моряк (о смерти которого недавно сообщила пресса), целующий девушку на знаменитой фотографии «Поцелуй на Таймс-Сквер», символизировавшей конец Второй мировой войны, в реальности даже не знал ее до поцелуя.

Фотография не была простой случайностью или удачей. Она появилась не в ходе боев, а в результате любопытной фотосессии, организованной через несколько дней после взятия Берлина по настоянию одного бойкого репортера, желавшего во что бы то ни стало остаться в истории. Не удовлетворившись результатом, он позднее немного отретушировал снимок, желая придать ему большую выразительность и скрыть некоторые позорные страницы в истории славной Красной Армии. Обман сохранялся до самого распада СССР, когда истина, наконец, раскрылась.

Ситуация для тех, кто был готов защищать фюрера, все усугублялась. Говорят, что Гитлер уже за несколько недель до этого потерял голову. «23 апреля генерал Вейдлинг, командующий обороны Берлина, сообщил Гитлеру, что боеприпасов оставалось всего на два дня. Но, несмотря на то, что советские войска располагались уже в нескольких кварталах от бункера Гитлера, генерал готов был продолжать оборону. 30 апреля Берлин превратился в преисподнюю. У русских была одна цель: захватить символ гитлеровской власти, Рейхстаг, защищаемый гарнизоном», — пишет Крисс Манн в своей работе «Великие сражения Второй мировой войны».

Миссия русских была непростой. В стенах правительственного здания прятались не менее 5 тысяч военных из знаменитых Ваффен-СС. «Рейхстаг стал настоящей крепостью. Были заминированы все улицы, ведущие к зданию, установлены баррикады, выкопаны траншеи и противотанковые ямы. Немцы разместили несколько артиллерийских орудий снаружи и укрепили подвалы бетонными и стальными балками», — пишет Хесус Эрнандес в своей книге «100 занимательных историй Второй мировой войны».





Несмотря на отчаянную защиту Рейхстага, русские понимали, что для немцев потеря этого здания означала бы окончательный слом их морального духа. Поэтому красноармейцы приготовили свои винтовки Мосина и ППШ, чтобы взять Рейхстаг любой ценой. Знаменитый приказ № 227, или «Ни шагу назад!», доказывает, что Сталин всегда не задумываясь посылал на смерть тысячи солдат ради своих целей. Красноармейцам оставалось только сражаться за каждый метр, чтобы вытеснить солдат СС.









Великая ложь





Официальная версия гласила, что 30 апреля, в самый разгар смертельного хаоса, когда Рейхстаг даже еще не был окончательно взят, а несколько сотен немцев все еще оказывали отчаянное сопротивление, один советский солдат сумел добраться до крыши здания, снять флаг со свастикой и установить советское знамя с серпом и молотом, символизируя тем самым взятие Берлина.





По официальной версии, эта картина так поразила фотографа, что тот увековечил ее для потомков на одной из самых известных фотографий Второй мировой войны. На самом же деле через несколько дней, 2 мая, была организована обычная фотосессия, воспроизводившая символический поступок солдата, поскольку 30 апреля возможности увековечить его на снимке не было.





«Рассекречивание архивов СССР в 90-е годы доказало, что эту фотографию сделали не 30 апреля. Военный фотограф Евгений Халдей (1917 — 1997 гг.) от фотохроники ТАСС подготовил сцену 2 мая, когда Рейхстаг уже был захвачен. Для этого он попросил нескольких солдат позировать ему с флагом на вершине здания. Из многочисленных полученных вариантов он выбрал тот, который впоследствии стал всемирно известным», — пишет Хесус Эрнандес в своей книге. По-видимому, русские хотели просто создать такой снимок, который сравнился бы по силе воздействия с американским «Водружением флага над Иводзимой».





Ретуширование





Однако на этом приключения фотографии не закончились. Как только снимок попал в Москву, начальство решило, что он недостаточно героический, что до безупречности ему не хватало нескольких штрихов.





Первым делом были заретушированы вторые наручные часы солдата. Сейчас это может показаться странным, но тогда всем было понятно, что он мог раздобыть часы только мародерством. Нельзя было допустить, чтобы кто-либо еще узнал об этом, так что часы были удалены. Эрнандес отмечает, что для усиления драматизма на фоне также были добавлены клубы дыма.





После всех этих манипуляций оставалось только показать фотографию миру и дождаться, пока она станет знаменитой. «Исторический снимок впервые был опубликован 13 мая в иллюстрированном журнале "Огонек". С тех пор он многократно появлялся в советской печати и даже на почтовых марках», — пишет историк. Наконец, работу довершили журналисты, и «Знамя Победы над Рейхстагом» вскоре стало символом победы СССР над Гитлером и нацизмом. Война закончилась, но началась жизнь фальшивой легенды.





По сей день неизвестно, кто же на самом деле стоял за всем этим, хотя предположений предостаточно. Хесус Эрнандес, проведя соответствующие исследования, прямо указывает на товарища Сталина, хотя и признает, что доказать это невозможно: «Выдвигались предположения, что сам Сталин, с завистью наблюдая за ростом славы американской фотографии "Водружение флага над Иводзимой", велел Отделу Пропаганды добыть свою, советскую, историческую фотографию. Согласно этой теории, Сталин решил противопоставить что-нибудь культовому американскому снимку».





Кто установил знамя?





Советские власти не раскрывали, кто же на самом деле установил знамя над Рейхстагом. Вначале считалось, что это был грузинский сержант, герой Советского Союза Мелитон Кантария. Однако шли годы, историки выдвигали новые предположения, и эта честь переходила от одного солдата к другому.





«На самом деле красный флаг над Рейхстагом был впервые установлен в 22:40 30 апреля 1945 года Михаилом Петровичем Мининым. Когда в залах и коридорах Рейхстага еще шли бои, он и еще трое солдат решили подняться на крышу и установить там флаг. За это начальство обещало им звание Героев Советского Союза», — пишет Эрнандес. Однако почетное звание им было присуждено только в 1995 году.