Десятки бобруйчан могут лишиться квартир из-за неуплаты взносов за приватизацию

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Четверть века назад в Беларуси стартовала программа по приватизации жилья. Кто-то влился в нее раньше, кто-то — по давней славянской традиции — откладывал до последнего, в результате чего пиковая точка графика активности процесса в проекции на временную ось выпала на 2014–2016 годы. Срок приватизации, как мы помним, закончился 30 июня 2016 года. С 1 июля все квартиры, не прошедшие процедуру (если точнее — те, чьи хозяева до часа X не подали заявление о желании стать собственниками), были переведены в разряд коммерческого жилья.





Приватизация: овертайм





Как выяснилось, этот день не стал окончательным и бесповоротным финишем процесса. Дело в том, что далеко не все смогли расплатиться за жилье в полном объеме, предпочтя воспользоваться рассрочкой. Правила вкратце таковы: государство предоставило рассрочку не более чем на 40 лет, первый взнос должен был составить 10% от общей стоимости, остальную сумму граждане обязаны выплачивать равными долями на протяжении всего периода (либо при возможности сделать это раньше). Небольшая, но весьма существенная разница между понятиями «покупка» и «покупка в рассрочку» напомнила о себе довольно скоро — будто бомба замедленного действия. Первые «заряды» уже сработали: в суд стали поступать иски в отношении хозяев жилья, которые перестали вносить взносы за приватизацию…









Просрочка длиной в три года





В суде Бобруйского района и г. Бобруйска были рассмотрены уже два таких гражданских иска. В роли истца в каждом из них выступил горисполком, ответчики — бобруйчане, которые в какой-то момент прекращали гасить ежемесячные платежи. Материалы дел мы внимательно изучили.





Главным участником первого процесса стала 54‑летняя бобруйчанка, обладательница четырехкомнатной квартиры площадью 80 квадратов в доме на улице Батова. Договор на покупку жилья она заключила 10 июля 2014 года. А чем через год — с ноября‑2015 — женщина перестала платить по счетам. Необходимое пояснение: размер ежемесячного платежа в данном случае — 18 рублей 64 копейки…





1 ноября прошлого года потерявший терпение гор­исполком направил женщине претензию с напоминанием содержания пункта 2 статьи 144 Жилищного кодекса РБ. Там ясно указано: «При неуплате в течение одного года очередных взносов местный исполнительный и распорядительный орган, организация, являющиеся стороной договора купли-продажи приватизируемого жилого помещения, вправе в судебном порядке расторгнуть этот договор». Не получив внятного ответа, исполком обратился в суд.





«Исковые требования не признаю», — первая фраза из показаний ответчика в протоколе предварительного слушания дела, прошедшего 25 января. Дальнейший текст поясняет: женщина не оспаривает трехлетней паузы в оплате, она лишь желает пояснить ее причины. «Не было постоянного места работы. Работала в магазине, там постоянно возникали недостачи, не хотела их оплачивать, поэтому 1 июня 2015 года меня уволили за прогулы. С того времени жила только за случайные подработки». Далее ответчица рассказала о семейном положении: муж умер восемь лет назад, дочь учится в колледже в Могилеве , сын только пришел из армии. А закончила выступление обещанием погасить долг и впредь исправно платить по счетам: «Я нашла работу, сын тоже. С первой зарплаты погасим столько, сколько сможем».





Вскоре на счет действительно поступил первый за три с половиной года платеж. Из горисполкома в суд тут же пришел документ со стартовой фразой «Прошу прекратить дело…».









Должник на связь не вышел





А вот второе дело — история, покрытая мраком, в которой счастливого финала нет и не предвидится. 47‑летний мужчина заключил договор о покупке «двушки» в доме на Ковзана 28 января 2013 года, с февраля‑2015 перестал вносить платеж (12 рублей 70 копеек в месяц). Попытки работников юридического отдела горисполкома найти его не увенчались успехом. Письма, направленные по адресу, неизменно возвращались «за невостребованием адресатом». В последний раз он оказался «на радарах» в январе нынешнего года — когда в его отношении был составлен административный протокол за переход улицы в неположенном месте. Это, к слову, далеко не единственное и далеко не самое масштабное трение с законом этого человека. Добавьте сюда же сложности во взаимоотношении со спиртным — и причина произошедшего начнет проясняться…





Мужчина не явился ни на предварительное судебное заседание 5 февраля, ни на основное — 19 февраля. Попытки вручить ему повестку на руки неизбежно терпели крах: дверь квартиры оказывалась неприступной, как крепостные ворота. В итоге суд принял решение о расторжении договора купли-продажи. Такой вердикт автоматически означает грядущий перевод квартиры в статус «коммерческое жилье»…









Призыв в пустоту





Весьма неважную заявку на благополучный исход сделал ответчик по гражданскому иску, предварительное заседание по которому прошло в минувшую пятницу, 26 апреля. 44‑летний мужчина попросту не явился в суд, сократив состав участников процесса на треть.





Официальный представитель истца — главный специалист юридического отдела Бобруйского гор­исполкома Игорь Нестерович — озвучил суть вопроса. 6 августа 2014 года мужчина заключил договор купли-продажи квартиры в доме на Горького, 5 (недалеко от здания суда, кстати). Последний ежемесячный платеж он сделал в январе 2015 года. Попытки установить контакт с ним, а равно и с проживающей в этой же квартире его матерью, провалились. Попутно Игорь Нестерович сообщил, что по этому же адресу образовался долг за коммунальные платежи в размере 2,7 тысячи рублей. А в финале краткого заседания огласил позицию:





— Наша главная цель — обеспечить исполнение договорных обязательств. Если гражданин начнет оплачивать счета по договору — мы откажемся от иска.





Ответом было только эхо… Жильцы квартиры на Горького, 5 (вы наверняка узнали себя): если вы сейчас читаете эти строки — знайте, что у вас еще есть шанс сохранить свое жилье. Он будет действителен до 15 мая — на этот день судья Вероника Сафонова назначила основное заседание.









Найти и разъяснить





Как рассказал Игорь Нестерович, в настоящий момент в списке неплательщиков взносов за приватизацию — 92 бобруйчанина.





— Каждого из них мы пытаемся найти: звоним, связываемся с соседями, выясняем причины, направляем претензии…





Озвученная в ходе предварительного судебного заседания позиция универсальна: главный специалист отдела заверяет, что цель работы с неплательщиками — разъяснить им необходимость своевременной оплаты, а также последствия игнорирования этого обязательства. Часть граждан действительно обещает начать платить, но порой доходит до странности. Как пример — недавний диалог с одной из неплательщиц.





— Почему не платите?





— Нет денег.





— Понимаете, что в таком случае мы вправе расторгнуть договор?





— Расторгайте.





Что тут скажешь: такое решение — личное дело каждого. Но вот найти ему логическое объяснение, мягко говоря, непросто.





— Есть еще один нюанс, — поясняет Игорь Нестерович. — Если просрочка оплаты — больше года, но не превышает трех лет, мы имеем возможность взыскать задолженность через нотариуса в бесспорном порядке. Если же «платежная пауза» тянется свыше трех лет, то применить эту опцию мы уже не можем. Каков процент «трехлетних должников» от общего числа неплательщиков? Примерно половина. А из этой половины, в свою очередь, немалая часть просто уклоняется от наших попыток установить с ними контакт. В таких случаях выход один — обращаться в суд…