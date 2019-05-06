ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Десятки бобруйчан могут лишиться квартир из-за неуплаты взносов за приватизацию

07.05.2019 18:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вначале — немного истории, просто чтобы освежить память.


Фото: newvz.ru

Четверть века назад в Беларуси стартовала программа по приватизации жилья. Кто-то влился в нее раньше, кто-то — по давней славянской традиции — откладывал до последнего, в результате чего пиковая точка графика активности процесса в проекции на временную ось выпала на 2014–2016 годы. Срок приватизации, как мы помним, закончился 30 июня 2016 года. С 1 июля все квартиры, не прошедшие процедуру (если точнее — те, чьи хозяева до часа X не подали заявление о желании стать собственниками), были переведены в разряд коммерческого жилья.

Приватизация: овертайм


Как выяснилось, этот день не стал окончательным и бесповоротным финишем процесса. Дело в том, что далеко не все смогли расплатиться за жилье в полном объеме, предпочтя воспользоваться рассрочкой. Правила вкратце таковы: государство предоставило рассрочку не более чем на 40 лет, первый взнос должен был составить 10% от общей стоимости, остальную сумму граждане обязаны выплачивать равными долями на протяжении всего периода (либо при возможности сделать это раньше). Небольшая, но весьма существенная разница между понятиями «покупка» и «покупка в рассрочку» напомнила о себе довольно скоро — будто бомба замедленного действия. Первые «заряды» уже сработали: в суд стали поступать иски в отношении хозяев жилья, которые перестали вносить взносы за приватизацию…


Просрочка длиной в три года


В суде Бобруйского района и г. Бобруйска были рассмотрены уже два таких гражданских иска. В роли истца в каждом из них выступил горисполком, ответчики — бобруйчане, которые в какой-то момент прекращали гасить ежемесячные платежи. Материалы дел мы внимательно изучили.

Главным участником первого процесса стала 54‑летняя бобруйчанка, обладательница четырехкомнатной квартиры площадью 80 квадратов в доме на улице Батова. Договор на покупку жилья она заключила 10 июля 2014 года. А чем через год — с ноября‑2015 — женщина перестала платить по счетам. Необходимое пояснение: размер ежемесячного платежа в данном случае — 18 рублей 64 копейки…

1 ноября прошлого года потерявший терпение гор­исполком направил женщине претензию с напоминанием содержания пункта 2 статьи 144 Жилищного кодекса РБ. Там ясно указано: «При неуплате в течение одного года очередных взносов местный исполнительный и распорядительный орган, организация, являющиеся стороной договора купли-продажи приватизируемого жилого помещения, вправе в судебном порядке расторгнуть этот договор». Не получив внятного ответа, исполком обратился в суд.

«Исковые требования не признаю», — первая фраза из показаний ответчика в протоколе предварительного слушания дела, прошедшего 25 января. Дальнейший текст поясняет: женщина не оспаривает трехлетней паузы в оплате, она лишь желает пояснить ее причины. «Не было постоянного места работы. Работала в магазине, там постоянно возникали недостачи, не хотела их оплачивать, поэтому 1 июня 2015 года меня уволили за прогулы. С того времени жила только за случайные подработки». Далее ответчица рассказала о семейном положении: муж умер восемь лет назад, дочь учится в колледже в Могилеве, сын только пришел из армии. А закончила выступление обещанием погасить долг и впредь исправно платить по счетам: «Я нашла работу, сын тоже. С первой зарплаты погасим столько, сколько сможем».

Вскоре на счет действительно поступил первый за три с половиной года платеж. Из горисполкома в суд тут же пришел документ со стартовой фразой «Прошу прекратить дело…».


Должник на связь не вышел


А вот второе дело — история, покрытая мраком, в которой счастливого финала нет и не предвидится. 47‑летний мужчина заключил договор о покупке «двушки» в доме на Ковзана 28 января 2013 года, с февраля‑2015 перестал вносить платеж (12 рублей 70 копеек в месяц). Попытки работников юридического отдела горисполкома найти его не увенчались успехом. Письма, направленные по адресу, неизменно возвращались «за невостребованием адресатом». В последний раз он оказался «на радарах» в январе нынешнего года — когда в его отношении был составлен административный протокол за переход улицы в неположенном месте. Это, к слову, далеко не единственное и далеко не самое масштабное трение с законом этого человека. Добавьте сюда же сложности во взаимоотношении со спиртным — и причина произошедшего начнет проясняться…

Мужчина не явился ни на предварительное судебное заседание 5 февраля, ни на основное — 19 февраля. Попытки вручить ему повестку на руки неизбежно терпели крах: дверь квартиры оказывалась неприступной, как крепостные ворота. В итоге суд принял решение о расторжении договора купли-продажи. Такой вердикт автоматически означает грядущий перевод квартиры в статус «коммерческое жилье»…


Призыв в пустоту


Весьма неважную заявку на благополучный исход сделал ответчик по гражданскому иску, предварительное заседание по которому прошло в минувшую пятницу, 26 апреля. 44‑летний мужчина попросту не явился в суд, сократив состав участников процесса на треть.

Официальный представитель истца — главный специалист юридического отдела Бобруйского гор­исполкома Игорь Нестерович — озвучил суть вопроса. 6 августа 2014 года мужчина заключил договор купли-продажи квартиры в доме на Горького, 5 (недалеко от здания суда, кстати). Последний ежемесячный платеж он сделал в январе 2015 года. Попытки установить контакт с ним, а равно и с проживающей в этой же квартире его матерью, провалились. Попутно Игорь Нестерович сообщил, что по этому же адресу образовался долг за коммунальные платежи в размере 2,7 тысячи рублей. А в финале краткого заседания огласил позицию:

— Наша главная цель — обеспечить исполнение договорных обязательств. Если гражданин начнет оплачивать счета по договору — мы откажемся от иска.

Ответом было только эхо… Жильцы квартиры на Горького, 5 (вы наверняка узнали себя): если вы сейчас читаете эти строки — знайте, что у вас еще есть шанс сохранить свое жилье. Он будет действителен до 15 мая — на этот день судья Вероника Сафонова назначила основное заседание.


Найти и разъяснить


Как рассказал Игорь Нестерович, в настоящий момент в списке неплательщиков взносов за приватизацию — 92 бобруйчанина.

— Каждого из них мы пытаемся найти: звоним, связываемся с соседями, выясняем причины, направляем претензии…

Озвученная в ходе предварительного судебного заседания позиция универсальна: главный специалист отдела заверяет, что цель работы с неплательщиками — разъяснить им необходимость своевременной оплаты, а также последствия игнорирования этого обязательства. Часть граждан действительно обещает начать платить, но порой доходит до странности. Как пример — недавний диалог с одной из неплательщиц.

— Почему не платите?

— Нет денег.

— Понимаете, что в таком случае мы вправе расторгнуть договор?

— Расторгайте.

Что тут скажешь: такое решение — личное дело каждого. Но вот найти ему логическое объяснение, мягко говоря, непросто.

— Есть еще один нюанс, — поясняет Игорь Нестерович. — Если просрочка оплаты — больше года, но не превышает трех лет, мы имеем возможность взыскать задолженность через нотариуса в бесспорном порядке. Если же «платежная пауза» тянется свыше трех лет, то применить эту опцию мы уже не можем. Каков процент «трехлетних должников» от общего числа неплательщиков? Примерно половина. А из этой половины, в свою очередь, немалая часть просто уклоняется от наших попыток установить с ними контакт. В таких случаях выход один — обращаться в суд…

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вначале — немного истории, просто чтобы освежить память.
 
Новости дня
Новости разные
 
Саснович в 1/8 финала турнира в Мадриде сыграет с первой ракеткой мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика