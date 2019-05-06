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Саснович в 1/8 финала турнира в Мадриде сыграет с первой ракеткой мира
Источник материала: Партизан
В WTA-туре белоруска и японка Наоми Осака встречались дважды.
Белоруска Александра Саснович (33-й номер рейтинга ВТА) в рамках 1/8 финала турнира в Мадриде с призовым фондом 6 536 160 евро сыграет с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, передает
В WTA-туре теннисистки встречались дважды, и оба раза побеждала японка. Во втором случае Осака разгромила Саснович на "US Open"-2018 — 6:0, 6:0.
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В WTA-туре белоруска и японка Наоми Осака встречались дважды.
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