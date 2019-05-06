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Экономист: Cплоченность серой массы в Беларуси колоссальная

07.05.2019 18:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный экономист, руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико рассуждает о проблеме подготовки кадров.

Экономист: Cплоченность серой массы в Беларуси колоссальная
— Это такая чудовищная проблема для Беларуси, — отмечает эксперт в интервью на «Примусе». — Когда мой ребенок пошел в школу, я обратил внимание, что в наших школах готовят исключительно наемную рабочую силу. Того рынка труда уже давно нет в мире. Но они этого не понимают.

И это, по мнению Леонида Заико, проблема всей белорусской системы образования.

— У нас не понимают, что студентов надо с первого курса готовить так, чтобы они рассчитывали быть генсеком ООН или директором крупной компании, то есть на высокие должности. А мы их готовим для чего? — задается вопросом экономист. — Вот у нас очень любят говорить: готовьте специалистов, чтобы они были адаптированы к работе, чтобы они пришли и умели работать. Дураки вы, ребята! Дайте студентам в первую очередь хорошую теорию, дайте знания. Чтобы они были готовы к совершенно новым, прорывным концепциям и методам.


А вместо этого студентов сразу же отправляют на практику.

— К таким же дуракам, которые это придумали. И куда девать потом этих специалистов? Они же могут работать только здесь, на молотобойном заводе №6, где их учили.

По мнению экономиста, это делается намеренно.

— Сплоченность серой массы колоссальная. Они понимают, что слабенькие, что не конкурентны. Власти Беларуси вообще не хотели бы, чтобы формировалась нормальная элита. Та элита, которая будет принадлежать обществу, которая будет двигать всю экономику, — считает Леонид Заико. — В Германии за уровень жизни, за благосостояние народа отвечают предприниматели. Не правительство, не премьер. Более того скажу: ни Александр Григорьевич, ни Сергей Николаевич не имеют никакого отношения к уровню благосостояния белорусов, главный фактор – это наш бизнес, наши предприниматели, маркетологи, они создают эту конкурентную реальность. И от них и их знаний будет зависеть наше будущее.

 
 
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Известный экономист, руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико рассуждает о проблеме подготовки кадров.
 
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