Экономист: Cплоченность серой массы в Беларуси колоссальная

«Примусе» . — Когда мой ребенок пошел в школу, я обратил внимание, что в наших школах готовят исключительно наемную рабочую силу. Того рынка труда уже давно нет в мире. Но они этого не понимают. — Это такая чудовищная проблема для Беларуси, — отмечает эксперт в интервью на. — Когда мой ребенок пошел в школу, я обратил внимание, что в наших школах готовят исключительно наемную рабочую силу. Того рынка труда уже давно нет в мире. Но они этого не понимают.





И это, по мнению Леонида Заико, проблема всей белорусской системы образования.





— У нас не понимают, что студентов надо с первого курса готовить так, чтобы они рассчитывали быть генсеком ООН или директором крупной компании, то есть на высокие должности. А мы их готовим для чего? — задается вопросом экономист. — Вот у нас очень любят говорить: готовьте специалистов, чтобы они были адаптированы к работе, чтобы они пришли и умели работать. Дураки вы, ребята! Дайте студентам в первую очередь хорошую теорию, дайте знания. Чтобы они были готовы к совершенно новым, прорывным концепциям и методам.



