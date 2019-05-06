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«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

07.05.2019 19:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После службы на Радуницу принято посещать могилы, наводить там порядок, приносить цветы и зажигать свечу – символ памяти. К местам погребений устремились тысячи людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

У нас принято говорить, что человек жив, пока жива память о нем. А значит и жив народ, пока помнит свою историю. О традициях, которые бережно хранят и передают из поколения в поколения, Анастасия Ярощик-Корниенко.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Проливной дождь, но давней традиции белорусов природный каприз не помеха. С самого утра вереницы автомобилей потянулись к местам захоронений. Чтобы избежать пробок на подъездах к кладбищам, ГАИ изменила схемы движения, а перевозчики пустили дополнительные автобусы.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Ираида Федорова:
Погода, я думаю, никого не могла остановить, потому что память о тех людях, которые были до нас, которые строили нашу жизнь теперешнюю, будет всегда в каждом сердце.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Проблема поиска захоронений на кладбищах не теряет актуальности, особенно в такие дни, когда здесь людей очень много. Помочь призваны электронные терминалы.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Сюда можно ввести фамилию, имя, отчество, и машина выдаст место захоронения.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Семья Гриней уверяет, что и без навигатора найдут могилу своих славных предков – просто навещают часто. Гвардии полковник Афанасий Мартынович прошел Великую Отечественную войну. Память о таких людях должна жить веками.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Афанасий Гринь:
Кто не помнит историю, у того нет будущего. А мы, белорусы, всегда помним своих родителей.

Кстати, цветы родственники принесли живые.

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Конечно, пластиковые украшения все еще в топе продаж, но лучше всего – живая память.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Татьяна Колисень:
Раньше не было таких цветов, с живыми ходили. Мне кажется, и высаживали, даже незабудки. Живые – оно, конечно, живые.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

В администрации кладбища помнят времена, когда на Радуницу здесь посетители устраивали танцы. Отмечают: к счастью, странный обычай ушел в прошлое. В этот день люди просто навещают усопших, убирают могилы, зажигают свечи и вспоминают самые яркие моменты из жизни близких.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Татьяна Колисень:
Убрать, чтобы было чисто, чтобы было красиво. Положить цветы, конфеты.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Местный парижский Пер-Лашез или московское Новодевичье – на Восточное кладбище Минска вот уже почти 70 лет не зарастает народная тропа. Знаменитостей, которые покоятся здесь, можно перечислять бесконечно.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Это ученые, писатели, певцы, актеры, политические деятели. Здесь навсегда застыли в образах художник Савицкий, конструктор Высоцкий, хоккеист Салей.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Таисия Пышкина:
Это люди известные. Актер Кормунин – мы его очень хорош помним по его ролям, с большим уважением к нему относимся. Вот, подошли к его могиле. Там вот люди, которых мы знали. В частности, Ростислав Иванович Янковский – мы с ним были хорошо знакомы. Обязательно подходим к его могиле. И другие известные нам люди.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Семья Туровых пришла почтить память знаменитого родственника – актера, кинорежиссера Виктора Турова. Классик кино экранизировал знаменитую полесскую трилогию Ивана Мележа. Прославил отечественный кинематограф и другими лентами.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Светлана Турова, вдова В. Турова:
Мы воспоминаем своих близких, дорогих. Сильная, крепкая традиция. Замечательная традиция.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

В день уважения и светлой памяти солист «Песняров» Валерий Скорожонок обязательно посещает могилу знаменитого учителя и вдохновителя ансамбля Владимира Мулявина.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Валерий Скорожонок, певец, солист ансамбля «Песняры»:
Сколько буду жить, я буду его помнить. И каждый концерт я провожу с его именем, в его честь. Потому что только он меня всему научил тому, что я умею сейчас на сцене.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Это первая весна без композиторов Игоря Лученка, Эдуарда Закрицкого. К сожалению, великих людей уже нет с нами, но память об их наследии продолжает жить.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Валентина Кареликова, заслуженная артистка Беларуси:
Это все в душе, и пока мы живы, так будет всегда.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Заброшенные могилы тоже не остаются в стороне. Если не сотрудники погоста убирают, то еще одно захоронение не в тягость и посетителям.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Инна Москалькова:
Даже если не убрана рядом какая-то могилка, мы убираем, стараемся, чтобы рядом чисто было.

Радуница – тот день, когда открыта для посещения зона отчуждения. В отселенные из-за чернобыльской трагедии населенные пункты сегодня проезжали без пропуска.

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Сколько точно лет Радунице – неизвестно. Очевидно, вековая традиция укрепляется и продолжает жить, а значит, связь поколений не прервется. Неслучайно в Беларуси Радуница – это и официальный выходной.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. После службы на Радуницу принято посещать могилы, наводить там порядок, приносить цветы и зажигать свечу – символ памяти. К местам погребений...
 
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