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«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. После службы на Радуницу принято посещать могилы, наводить там порядок, приносить цветы и зажигать свечу – символ памяти. К местам погребений устремились тысячи людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У нас принято говорить, что человек жив, пока жива память о нем. А значит и жив народ, пока помнит свою историю. О традициях, которые бережно хранят и передают из поколения в поколения, Анастасия Ярощик-Корниенко.
Проливной дождь, но давней традиции белорусов природный каприз не помеха. С самого утра вереницы автомобилей потянулись к местам захоронений. Чтобы избежать пробок на подъездах к кладбищам, ГАИ
Ираида Федорова:
Проблема поиска захоронений на кладбищах не теряет актуальности, особенно в такие дни, когда здесь людей очень много. Помочь призваны электронные терминалы.
Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Семья Гриней уверяет, что и без навигатора найдут могилу своих славных предков – просто навещают часто. Гвардии полковник Афанасий Мартынович прошел Великую Отечественную войну. Память о таких людях должна жить веками.
Афанасий Гринь:
Кстати, цветы родственники принесли живые.
Конечно, пластиковые украшения все еще в топе продаж, но лучше всего – живая память.
Татьяна Колисень:
В администрации кладбища помнят времена, когда на Радуницу здесь посетители устраивали танцы. Отмечают: к счастью, странный обычай ушел в прошлое. В этот день люди просто навещают усопших, убирают могилы, зажигают свечи и вспоминают самые яркие моменты из жизни близких.
Татьяна Колисень:
Местный парижский Пер-Лашез или московское Новодевичье – на Восточное кладбище Минска вот уже почти 70 лет не зарастает народная тропа. Знаменитостей, которые покоятся здесь, можно перечислять бесконечно.
Это ученые, писатели, певцы, актеры, политические деятели. Здесь навсегда застыли в образах художник Савицкий, конструктор Высоцкий, хоккеист Салей.
Таисия Пышкина:
Семья Туровых пришла почтить память знаменитого родственника – актера, кинорежиссера Виктора Турова. Классик кино экранизировал знаменитую полесскую трилогию Ивана Мележа. Прославил отечественный кинематограф и другими лентами.
Светлана Турова, вдова В. Турова:
В день уважения и светлой памяти солист «Песняров» Валерий Скорожонок обязательно посещает могилу знаменитого учителя и вдохновителя ансамбля Владимира Мулявина.
Валерий Скорожонок, певец, солист ансамбля «Песняры»:
Это первая весна без композиторов Игоря Лученка, Эдуарда Закрицкого. К сожалению, великих людей уже нет с нами, но память об их наследии продолжает жить.
Валентина Кареликова, заслуженная артистка Беларуси:
Заброшенные могилы тоже не остаются в стороне. Если не сотрудники погоста убирают, то еще одно захоронение не в тягость и посетителям.
Инна Москалькова:
Радуница – тот день, когда
Сколько точно лет Радунице – неизвестно. Очевидно, вековая традиция укрепляется и продолжает жить, а значит, связь поколений не прервется. Неслучайно в Беларуси Радуница – это и официальный выходной.
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Новости Беларуси. После службы на Радуницу принято посещать могилы, наводить там порядок, приносить цветы и зажигать свечу – символ памяти. К местам погребений...
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