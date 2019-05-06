В украинских больницах остаются восемь белорусов, пострадавших при ДТП в Карпатах





Фото: Поліція Івано-Франківської області / facebook.com





TUT.BY в Верховинской больнице, куда доставили вчера пострадавших белорусов. Некоторых из них потом перевезли в Ивано-Франковскую областную больницу. «В нашей больнице на данный момент находятся трое граждан Беларуси. Двоих из них собираемся выписывать, возможно, уже сегодня. Еще один человек был вчера прооперирован. Когда его состояние стабилизируется, его переведут в областную клиническую больницу в Ивано-Франковске», — рассказалив Верховинской больнице, куда доставили вчера пострадавших белорусов. Некоторых из них потом перевезли в Ивано-Франковскую областную больницу.





«У нас на излечении находятся пять белорусских граждан. Двое из них в реанимации, трое — в других отделениях. Состояние стабильное», — сообщили TUT.BY в Ивано-Франковской областной больнице.





Ситуация осложняется тем, что не у всех пострадавших при ДТП была страховка — об этом вчера TUT.BY рассказывали сами туристы. Поэтому могут возникнуть осложнения с их транспортировкой на родину.





Посольство Беларуси в Украине держит связь с родственниками пострадавших и погибших.





«Мы находимся в постоянном контакте с родственниками и украинскими властями. Оказываем всю возможную помощь», — рассказали в дипмисии.





Напомним, ЧП случилось 6 мая, около 11 часов утра. Группа туристов из Беларуси собиралась сплавиться по реке и направлялась к месту назначения на грузовом автомобиле. В нем находилось 24 человека — 23 туриста и водитель. Грузовик упал в реку Черный Черемош с высоты около 40 метров. Три человека погибли, 10 — пострадали.





По информации полиции Ивано-Франковской области, за рулем грузовика был 47-летний водитель. Мужчина не справился с управлением на подъеме, машина начала движение назад и перевернулась в реку. Полиция сообщает, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила медэкспертиза. Сам он в шоке, отделался синяками.









По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины — «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц». Водитель задержан, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.





7 мая украинская полиция задержала председателя общественной организации федерации рафтинга Прикарпатья, разрешившей перевозку белорусских туристов грузовиком, который упал с обрыва. Начато досудебное расследование по ст. 287 Уголовного кодекса Украины (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации).

