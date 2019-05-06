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Задержанный за репост Глеб Рубанов объявил голодовку
Источник материала: Партизан
Задержанный сегодня ночью блогер и IT-консультант Глеб Рубанов объявил голодовку в связи с нарушением его прав во время и после задержания,
Фото: Facebook Глеба Рубанова
Суд должен состояться завтра. Дело рассмотрят в суде Советского района. Передачу у супруги блогера в ИВС не приняли. Сказали, что ее можно будет передать завтра на суде.
Вероятнее всего, Глеб Рубанов был задержан за участие во флеш-мобе «яэкстремист». Пользователи соцсетей фотографировались с материалами из республиканского списка экстремистских материалов. В марте ему звонил человек, представившийся участковым, и приглашал на беседу. Блогер отказался от разговора.
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Задержанный сегодня ночью блогер и IT-консультант Глеб Рубанов объявил голодовку в связи с нарушением его прав во время и после задержания, сообщила его супруга. Он...
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