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Задержанный за репост Глеб Рубанов объявил голодовку

07.05.2019 19:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержанный сегодня ночью блогер и IT-консультант Глеб Рубанов объявил голодовку в связи с нарушением его прав во время и после задержания, сообщила его супруга. Он находится в ИВС на Окрестина.


Фото: Facebook Глеба Рубанова

Суд должен состояться завтра. Дело рассмотрят в суде Советского района. Передачу у супруги блогера в ИВС не приняли. Сказали, что ее можно будет передать завтра на суде.

Глеб Рубанов был задержан сегодня ночью. В 4:30 ему позвонили и сказали, что повреждена машина. Он вышел зафиксировать повреждения. На улице его встретили сотрудники милиции и увезли в Советский РОВД.

Вероятнее всего, Глеб Рубанов был задержан за участие во флеш-мобе «яэкстремист». Пользователи соцсетей фотографировались с материалами из республиканского списка экстремистских материалов. В марте ему звонил человек, представившийся участковым, и приглашал на беседу. Блогер отказался от разговора.

 
 
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Задержанный сегодня ночью блогер и IT-консультант Глеб Рубанов объявил голодовку в связи с нарушением его прав во время и после задержания, сообщила его супруга. Он...
 
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