Задержанный за репост Глеб Рубанов объявил голодовку





Фото: Facebook Глеба Рубанова





Суд должен состояться завтра. Дело рассмотрят в суде Советского района. Передачу у супруги блогера в ИВС не приняли. Сказали, что ее можно будет передать завтра на суде.





Глеб Рубанов был задержан сегодня ночью . В 4:30 ему позвонили и сказали, что повреждена машина. Он вышел зафиксировать повреждения. На улице его встретили сотрудники милиции и увезли в Советский РОВД. . В 4:30 ему позвонили и сказали, что повреждена машина. Он вышел зафиксировать повреждения. На улице его встретили сотрудники милиции и увезли в Советский РОВД.





Вероятнее всего, Глеб Рубанов был задержан за участие во флеш-мобе «яэкстремист». Пользователи соцсетей фотографировались с материалами из республиканского списка экстремистских материалов. В марте ему звонил человек, представившийся участковым, и приглашал на беседу. Блогер отказался от разговора.