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Россельхознадзор смягчил ограничения на ввоз белорусской молочки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Россельхознадзор снял тотальный запрет на белорусскую молочку. При этом остались ограничения на ввоз продукции 29 наших предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запрет на поставку белорусских молочных товаров Россельхознадзор ввел в 2018 году. В «черном списке» оказались сливки, пастеризованное, стерилизованное, сухое молоко. Россия была и остается главным потребителем белорусского молока.
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Новости Беларуси. Россельхознадзор снял тотальный запрет на белорусскую молочку. При этом остались ограничения на ввоз продукции 29 наших предприятий, сообщили в...
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