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Россельхознадзор смягчил ограничения на ввоз белорусской молочки

07.05.2019 20:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Россельхознадзор снял тотальный запрет на белорусскую молочку. При этом остались ограничения на ввоз продукции 29 наших предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россельхознадзор смягчил ограничения на ввоз белорусской молочки

Запрет на поставку белорусских молочных товаров Россельхознадзор ввел в 2018 году. В «черном списке» оказались сливки, пастеризованное, стерилизованное, сухое молоко. Россия была и остается главным потребителем белорусского молока.
 
 
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Новости Беларуси. Россельхознадзор снял тотальный запрет на белорусскую молочку. При этом остались ограничения на ввоз продукции 29 наших предприятий, сообщили в...
 
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