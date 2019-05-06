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Смертельное ДТП с белорусскими туристами в Прикарпатье прокомментировала украинская прокуратура
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Виновником трагедии в Карпатах, где грузовик с белорусами упал с 40-метрового обрыва, стал пьяный водитель. Это подтвердила медицинская экспертиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сам водитель отделался синяками. Сейчас он находится в следственном изоляторе, в отношении него возбуждено уголовное дело. Полиция также задержала
Надежда Теслин, пресс-секретарь прокуратуры Ивано-Франковской области (Украина):
Что касается технического состояния грузовика, назначена экспертиза, по результатам которой будет известно, был ли автомобиль неисправен.
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Новости Беларуси. Виновником трагедии в Карпатах, где грузовик с белорусами упал с 40-метрового обрыва, стал пьяный водитель. Это подтвердила медицинская...
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