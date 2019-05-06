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Александр Новак: согласована дорожная карта по устранению последствий загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба»
Источник материала: СТВ
Новости России. По делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в России
Следствие выявило группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод. Напомню, проблемы с сырьем возникли в середине апреля. Вскоре после этого белорусская сторона остановила его прием. В России признали проблему и постарались ее решить. 7 мая этот вопрос обсуждали на заседании правительства.
Александр Новак, министр энергетики России:
В ПАО «Транснефть» все испытания нефти по показателю содержания хлорорганических соединений переведены из категории периодических (один раз в 10 дней) в категорию приемосдаточных, то есть это ежесуточный режим контроля.
Два раунда переговоров провели так же мы с партнерами из Республики Беларусь, Польши, Украины, Словакии, Венгрии. Была согласована дорожная карта по устранению последствий.
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Александр Новак: согласована дорожная карта по устранению последствий загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба»
Новости России. По делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в России задержаны четыре человека. Материалы переданы в Генпрокуратуру, сообщили в программе...
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