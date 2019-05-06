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«Чтобы оршанцы смелее двигались в бизнес»: подводим первые итоги работы 506-го указа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Преференциями 506-го указа Президента «О развитии Оршанского района» уже пользуются 80 предприятий. Еще 20 – на подходе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономическую привлекательность региона для развития собственного дела высоко оценивают местные бизнесмены и инвесторы. Корреспондент Анастасия Аласания продолжит.
Завод современной пожарной техники уже пять лет работает в Орше. Территориально. А вот юридически до 2019 года числился в Минске.
С выходом указа Президента о развитии Оршанского района предприятие прошло перерегистрацию, которая стала новой точкой отсчета в развитии производства.
Егор Есипович, начальник производства Завода современной пожарной техники:
Если в начале года на нововведения владельцы предприятий смотрели с опаской, сегодня едва ли не каждый второй собирает пакет документов на получение льгот.
Анастасия Аласания, СТВ:
Преференции скоро получат и на этом предприятии, уникальном для Орши и всей Беларуси. Здесь сами выращивают и перерабатывают лекарственные травы.
Более сотни наименований продукции – специи, приправы, БАДы, фиточай. Ежегодно по стране расходится 800 тысяч упаковок. И это только начало.
Владимир Мурашко, директор ООО «Калина»:
Орша действительно стала городом, привлекательным для развития собственного дела. Это отмечают и инвесторы. В 506-м указе предусмотрели все нюансы: упрощенное налогообложение, в том числе на землю, выплаты в Фонд социальной защиты и другие бонусы.
Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:
Экономическими преимуществами указа уже вовсю пользуются 80 предприятий региона. Это те, кто в числе первых получил сертификаты на собственные продукцию и услуги. Еще два десятка – в режиме ожидания.
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Новости Беларуси. Преференциями 506-го указа Президента «О развитии Оршанского района» уже пользуются 80 предприятий. Еще 20 – на подходе, сообщили в программе...
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