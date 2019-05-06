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«Чтобы оршанцы смелее двигались в бизнес»: подводим первые итоги работы 506-го указа

07.05.2019 19:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Преференциями 506-го указа Президента «О развитии Оршанского района» уже пользуются 80 предприятий. Еще 20 – на подходе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы оршанцы смелее двигались в бизнес»: подводим первые итоги работы 506-го указа

Экономическую привлекательность региона для развития собственного дела высоко оценивают местные бизнесмены и инвесторы. Корреспондент Анастасия Аласания продолжит.

«Чтобы оршанцы смелее двигались в бизнес»: подводим первые итоги работы 506-го указа

Завод современной пожарной техники уже пять лет работает в Орше. Территориально. А вот юридически до 2019 года числился в Минске.

«Чтобы оршанцы смелее двигались в бизнес»: подводим первые итоги работы 506-го указа

С выходом указа Президента о развитии Оршанского района предприятие прошло перерегистрацию, которая стала новой точкой отсчета в развитии производства.

«Чтобы оршанцы смелее двигались в бизнес»: подводим первые итоги работы 506-го указа

Егор Есипович, начальник производства Завода современной пожарной техники: 
С учетом указа мы расширяем штат, набираем специалистов. То есть стремимся к тому, чтобы повысить производственный цикл, увеличить производственные объемы нашей техники. На сегодня план – около 100 единиц спасательной техники в год.

«Чтобы оршанцы смелее двигались в бизнес»: подводим первые итоги работы 506-го указа

Если в начале года на нововведения владельцы предприятий смотрели с опаской, сегодня едва ли не каждый второй собирает пакет документов на получение льгот.

«Чтобы оршанцы смелее двигались в бизнес»: подводим первые итоги работы 506-го указа

Анастасия Аласания, СТВ: 
Всего за три месяца в Оршанском районе зарегистрировали 150 предпринимателей и предприятий. В полтора раза больше обычного. Соответственно, доходы в бюджет возросли.

«Чтобы оршанцы смелее двигались в бизнес»: подводим первые итоги работы 506-го указа

Преференции скоро получат и на этом предприятии, уникальном для Орши и всей Беларуси. Здесь сами выращивают и перерабатывают лекарственные травы.

«Чтобы оршанцы смелее двигались в бизнес»: подводим первые итоги работы 506-го указа

Более сотни наименований продукции – специи, приправы, БАДы, фиточай. Ежегодно по стране расходится 800 тысяч упаковок. И это только начало.

«Чтобы оршанцы смелее двигались в бизнес»: подводим первые итоги работы 506-го указа

Владимир Мурашко, директор ООО «Калина»: 
Сертификат собственного производства в нашем случае дает возможность использования льготных условий по налогообложению. Эти деньги будут направлены в дальнейшее развитие производства, обновление основных средств, на модернизацию оборудования, увеличение его производительности и впоследствии – создание новых рабочих мест.

«Чтобы оршанцы смелее двигались в бизнес»: подводим первые итоги работы 506-го указа

Орша действительно стала городом, привлекательным для развития собственного дела. Это отмечают и инвесторы. В 506-м указе предусмотрели все нюансы: упрощенное налогообложение, в том числе на землю, выплаты в Фонд социальной защиты и другие бонусы.

«Чтобы оршанцы смелее двигались в бизнес»: подводим первые итоги работы 506-го указа

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:
То, что государство строит, делает крупные промышленные производства, сельское хозяйство – это мы взяли на себя. Но мы хотим расколыхать народ, чтобы потенциал людей – ведь более 100 тысяч, это рабочие руки, которые должны создавать производства, чтобы оршанцы смелее двигались в бизнес.

«Чтобы оршанцы смелее двигались в бизнес»: подводим первые итоги работы 506-го указа

Экономическими преимуществами указа уже вовсю пользуются 80 предприятий региона. Это те, кто в числе первых получил сертификаты на собственные продукцию и услуги. Еще два десятка – в режиме ожидания.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Преференциями 506-го указа Президента «О развитии Оршанского района» уже пользуются 80 предприятий. Еще 20 – на подходе, сообщили в программе...
 
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