Источник материала: Интерфакс

Причиной возврата в аэропорт вылета самолета Superjet 100, в результате аварийной посадки которого вечером 5 мая погибли более сорока человек, стал отказ радиосвязи и автоматического управления, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе "Шереметьево".

"В 18:14 руководитель полетов сообщил сменному начальнику аэропорта "Шереметьево" о возврате с воздуха рейса SU1492. По докладу капитана воздушного судна, причина - отказ радиосвязи и потеря автоматического управления воздушного судна, заход и посадка воздушного судна происходят в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По данным аэропорта, командир самолета сообщил о возврате в место вылета в 18:12, через 10 минут после вылета. Потеря радиосвязи также произошла в 18:12. В 18:13 командир воздушного судна также сообщил о потере автоматического управления самолетом.

"Правовая и профессиональная оценка деятельности всех лиц, причастных к данному событию, будет дана Следственным комитетом России и Межгосударственным авиационным комитетом", - добавили в пресс-службе.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 (рейс SU1492) компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Лишь часть пассажиров и экипажа из находившихся на борту 78 человек успели эвакуироваться по аварийному трапу. В итоге жертвами авиакатастрофы стал 41 человек, еще 10 человек госпитализированы с травмами.

По словам источника "Интерфакса", по основной версии на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.

Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

Ространснадзор начал внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".

Риски аварийного самолета были застрахованы в компаниях "АльфаСтрахование" и СОГАЗ, сообщает "Аэрофлот" на своем сайте.

За несколько лет эксплуатации Superjet-100 в гражданской авиации, с самолетами этого типа произошло две катастрофы и несколько инцидентов, большинство из которых были связаны с повреждением или неисправностью шасси.

В частности, в июле 2013 года во время испытательного полета Superjet свершил посадку с убранным шасси в исландском Кеблавике. После ремонта вернулся на базу в Жуковском в декабре. В июле 2018 года аналогичный самолет после завершения испытательного полёта также приземлился с невыпущенными шасси на аэродроме Раменское. Позднее в октябре прошлого года Superjet-100 выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа в этих происшествиях не пострадал.

Первая катастрофа с самолетом такого типа произошла в Индонезии в начале мая 2012 году, когда лайнер столкнулся с горой при выполнении демонстрационного полета.