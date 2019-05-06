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Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

07.05.2019 20:28 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова.

Как сообщает во вторник вечером пресс-служба главы государства, Ю.Алеров уволен указом от 7 мая 2019 года.

"Другим своим указом глава государства назначил исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Николая Балана", - говорится в сообщении.

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова. Как сообщает во вторник вечером пресс-служба...
 
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