Пловец Артем Мачекин: Льгот нет, да и с чего им быть?

На чемпионате страны в Бресте , который, как правило, раздает билеты на крупные международные турниры, роль Мачекина выглядела вполне осмысленной. Надо было показать свои лучшие стороны, дабы закрепиться в составе сборной. Он выбрал привычные для себя отрезки: 50 и 100 метров кролем, а «полтинник» баттерфляем оставил для развлечения. На финише чемпионата получилось все, что нужно было. «Стремясь к лучшему, мы часто портим хорошее», — твердил герой известной пьесы Уильяма Шекспира. Но Артем справедливо полагает, что грядет олимпийский сезон, соперники ломают былые стереотипы, поэтому необходимо плыть быстрее.





В брестском водном дворце Мачекин выиграл финалы на 50 и 100 метров вольным стилем, хотя желающих, а в их числе и первый номер сборной Евгений Цуркин, это сделать набралось предостаточно. Нюанс национальных турниров заключается в том, что спортсмен осведомлен о соперниках и их силе, знает их реальные намерения, а это может стать и плюсом, и лишним давлением. У Мачекина добавился еще один минус: после прошлого длинного сезона пловец не имел понятия, чего ждать от самого себя. Чемпионат помог ответить почти на все вопросы, основной посыл звучал так: выбранное им и новым тренером направление способно привести к спортивному Олимпу.





Артем сумел справиться с напряжением, оставив в покое мысли о конкурентах. На дорожке водного комплекса он в первую очередь соревновался с собой. «Даже если бы выиграл финал, но преодолел 100 метров за 51 секунду, — рассуждает Мачекин, — несильно бы обрадовался победе. И наоборот, проплыть по олимпийскому нормативу «А», но стать вторым — это было бы круто». Оба временнЫх результата его порадовали, поскольку лишь на одну десятую «отстали» от личного достижения. Кроме того, победные секунды подтвердили правильность выбора нового наставника.





Сие не означает, что за океаном Мачекина ждала гладкая ковровая дорожка. К американской тренировочной системе он адаптировался не сразу: она показалась новичку слегка чужеродной, необычной для восприятия. Ему, упражнявшемуся не только дома, но и за рубежом, в той же Швейцарии, даже не с чем было сравнить. «Подход совершенно другой, иной во всем, американцы, как никто, много плавают на пределе сил. Если в задании значится преодолеть 200 батом, то надеваешь шорты — и вперед: шесть раз по 200. Если же у тебя другая основная дистанция, то столько же раз «молотишь» на ней. У нас ничего подобного нет, ну, может, однажды тренеры предложат часть «двухсотметровки» преодолеть на пределе возможностей. Но только часть, а не весь отрезок. В любой серии максимально проплыть «сотню» — это норма для группы Дейва Марша, к которому я и махнул в Сан-Диего. Мало того, если кто-то из партнеров не уложился в отведенное серийное время, то все начинали заново». Что и говорить, армейские порядки.









Традиционная плавательная школа, в том числе и белорусская, предполагает продолжительные объемные тренировки. Приспособиться к новой Дейва Марша, оказалось непросто. «Насколько я представляю, она заключается в повышении скорости и в умении терпеть лактат. Что значит, терпеть лактат? Я не физиолог, но попробую объяснить. Этот самый лактат скапливается в перегруженных мышцах, которые, образно говоря, деревенеют, перестают подчиняться. Ты же стараешься пересилить себя и продолжаешь работать».





Ведь, как удивляется Мачекин, он всю жизнь плавал по-другому, никому из его прежних учителей подобное не приходило в голову. На освоение замысловатых идей тренера из Сан-Диего ушел не один день. Почему Артем все-таки выбрал Америку? «Так сложилось, — размышляет он, — это долгая история, рассказ о которой занял бы немало времени. За океаном только тренируюсь, представляю лишь себя, поэтому никаких льгот у меня нет, да и с чего им быть? Расчетных счетов выписывают немало, но пока на их оплату средств хватает»





Против тягучих длинных заданий выступал и бывший главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Манцевич, не так давно ушедший от нас. И, казалось, для Мачекина новации Марша не должны быть внове. «Но интенсива Манцевич не предлагал, — абстрагирует пловец. — Его любимое направление – слегка модифицированная аэробная работа. Думаю, что прежнюю систему, основанную на объемах, не стоило столь категорично отвергать. Тот же Женя Цуркин показал свои лучшие результаты еще до прихода Дмитрия. В России хватает приверженцев старой школы, ученики которых плывут «по медалям».





Но и Манцевич нашел последователей в Беларуси, которые приводили к нему своих учеников. «Он был главным коучем сборной, приглашенным специалистом. У кого национальным тренерам было учиться, как не у Манцевича?», — заключает Артем.





Группа Дейва Марша плавает в водном комплексе частного спортивного центра. Белорус занят только тренировками и на этой стезе склонен себя проявить. Вместе с ним продвигают плавательные навыки многие из нынешнего состава американской сборной. Компанию им составляют достаточно маститые пловцы из других стран. Как говорится, с ними не соскучишься.





Сейчас Мачекин полным ходом движется к чемпионату мира, на который отправится и Марш, но с командой своей страны. Понятное дело, тренер при случае не откажет в совете и белорусу. «Меня взяли в выездной состав белорусской сборной для комбинированной эстафеты, — уточняет Артем. — Но так, как я в брестском бассейне одержал верх на 50 и 100 метров, то, думаю, что получил право заявиться и в индивидуальных видах. До «мира» отработаем 11 или 12 насыщенных недель. Так что все идет своим путем».







