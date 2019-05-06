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Вот какие новые «фишки» Google внедрила в новый Android

07.05.2019 21:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня во время конференции Google I/O компания представила новые «фишки» операционной системы Android Q. При этом полное название новой версии ОС пока так и не рассекретили.


Фото: 9to5google

В Android Q добавили дополнительные настройки доступа приложений к информации об устройстве. Теперь пользователи смогут запрещать приложениям получать доступ к местоположению в фоновом режиме.

В Google усилили поддержку ОС для смартфонов с гибкими дисплеями. Приложения в режиме разделенного экрана лучше оптимизируются под размер дисплеев. А еще в новой версии Android поддерживается работа с 5G-сетями.


Фото: The Verge

Еще одна новая функция называется Live Caption. Она накладывает субтитры поверх любых аудио- или видеофайлов, проигрывающихся на вашем устройстве. Система определяет слова и записывает их в текст. Например, так получится посмотреть субтитры к роликам из Instagram (причем даже, а авиарежиме, когда нет доступа к Сети).

Обновились и «умные ответы», которые теперь работают в шторке уведомлений. В карточках из сообщений мессенджеров теперь будут отображаться несколько вариантов ответа. Для примера: на сообщение «я тебя люблю» можно сразу отправить сердечко, не переходя в сам мессенджер.


Кроме того, в новый Android Q добавили темный режим, который перекрашивает большинство элементов системы в черно-серые тона. Это должно помочь устройствам с OLED-экранами лучше сохранять заряд батареи.


Фото: The Verge

Еще одно нововведение Android Q — функция, благодаря которой системные настройки, включая Bluetooth, Wi-Fi или авиарежим, отображаются на специальной панели в зависимости от приложения. Пользователи смогут вызывать вкладку в интерфейсе приложения и управлять настройками без необходимости заходить в приложение настроек.

Еще один режим называется Focus Mode. В нем получится блокировать все приложения, отвлекающие пользователя от основной работы, например, соцсети, мессенджеры и прочее. А еще появилась возможность ввода ограничений на использование смартфона членами семьи. Например, родители смогут контролировать, что и когда их дети делают на своих устройствах, и ограничивать время.

 
 
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О главных нововведениях Android Q компания уже рассказывала ранее.
 
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