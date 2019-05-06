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«Ливерпуль» попытается отыграть три мяча у «Барселоны». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Английский «Ливерпуль» не только продолжает отчаянную погоню за «Манчестер Сити» в Премьер-лиге, но и не расстается с шансами на завоевание европейского трофея.
Сегодня подопечные Юргена Клоппа попытаются отыграть три мяча, пропущенные от «Барселоны» на «Камп Ноу». Крайне сложная, но выполнимая задача, ведь в прошлом году это удалось итальянской «Роме».
Что касается каталонцев, то они в доминантном стиле выиграли чемпионат Испании, а теперь вновь намерены доказать, что является сильнейшей командой Европы.
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Английский «Ливерпуль» не только продолжает отчаянную погоню за «Манчестер Сити» в Премьер-лиге, но и не расстается с шансами на завоевание европейского трофея.
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