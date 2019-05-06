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День радио: жители Беларуси выбирают «Мир»
07.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Их редко видят, но узнают по голосам. Работники радиостанций сегодня отмечают профессиональный праздник. 7 мая считается днем рождения радио. В Беларуси одним из самых популярных вот уже более 20 лет остается радио «Мир». О секретах успеха – корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Так бодро шутить в 6 утра и создавать в эфире хорошее настроение могут только они. Ведущие шоу «Подъемная сила» и анекдот расскажут, и дегустацию прямо в студии устроят. Хорошей музыкой развлекает слушателей и диджей Катя Ивлиева в проекте «Ивлиева. LIVE», да еще и конкурсы проводит. Прямой эфир – дело тонкое, поэтому не без курьезов.
Радио «Мир» сегодня – это больше 20 сотрудников. Подробности событий в новостях – каждый час.
Записать погоду за три минуты до эфира и по сети успеть загрузить в сетку вещания. Радио – это не прошлый век, шутят сотрудники, а что ни на есть передовые технологии.
Радио «Мир» в Беларуси вещает круглые сутки. Волну 107.1 FM слушают люди разных возрастов и профессий – бизнесмены, работники предприятий, артисты.
«Я такой человек, который часто слушает радио в машине, меняя волну, но радио «Мир» – это то радио, которое дольше всего у меня задерживается. И свои песни тоже там слушаю. Так что большое спасибо, радио «Мир», – рассказал участник группы Atlantica Алекс Дэвид.
Во времена засилья интернета и телевидения радио своих позиций не сдает и остается популярным источником информации. Как показывают соцопросы, половина жителей Беларуси включают приемник не только дома и в автомобиле, но и на рабочем месте. А значит – эпоха радиовещания, как предрекали многие, не закончилась, и впереди еще много проектов, которые, к слову, уже готовят сотрудники радио «Мир».
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Сегодня в одном только Минске вещает порядка 20 станций, и радио «Мир» – одна из самых популярных.
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