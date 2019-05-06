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День радио: жители Беларуси выбирают «Мир»

07.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Их редко видят, но узнают по голосам. Работники радиостанций сегодня отмечают профессиональный праздник. 7 мая считается днем рождения радио. В Беларуси одним из самых популярных вот уже более 20 лет остается радио «Мир». О секретах успеха – корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Так бодро шутить в 6 утра и создавать в эфире хорошее настроение могут только они. Ведущие шоу «Подъемная сила» и анекдот расскажут, и дегустацию прямо в студии устроят. Хорошей музыкой развлекает слушателей и диджей Катя Ивлиева в проекте «Ивлиева. LIVE», да еще и конкурсы проводит. Прямой эфир – дело тонкое, поэтому не без курьезов.

«Самый курьезный случай – это недавно мне слушатель в прямом эфире предложил выйти замуж за него. Я его не знаю. Но он то нас видит и слышит. Я была в замешательстве, но вывернулась, выкрутилась. Такая наша работа», – рассказала Ивлиева.

Радио «Мир» сегодня – это больше 20 сотрудников. Подробности событий в новостях – каждый час. 

«24 выпуска в сутки. Итоговая программа «День Беларуси», за нее мы получили награду в России, она была отмечена за высокий профессионализм в подходе к созданию новостей. Нас это радует и подстегивает работать лучше», – рассказала заместитель главного редактора студии радио по информационному вещанию Анна Иваницкая.

Записать погоду за три минуты до эфира и по сети успеть загрузить в сетку вещания. Радио – это не прошлый век, шутят сотрудники, а что ни на есть передовые технологии.

Сегодня в одном только Минске вещает порядка 20 станций, и радио «Мир» – одна из самых популярных. Причем технический прогресс шагнул настолько вперед, что теперь радио можно не только слушать, но и смотреть. Трансляции как в аудио, так и видеоформатах есть на сайте радиостанции, а еще в приложении мобильного телефона.

«Сейчас настолько развит интернет, что радио приходится конкурировать не только с белорусскими радиостанциями, но и со всем миром, потому что любой белорус может сейчас слушать в сети ту же радиостанцию Исландии или США», – рассказал главный редактор студии радио Алексей Адашкин.

Радио «Мир» в Беларуси вещает круглые сутки. Волну 107.1 FM слушают люди разных возрастов и профессий – бизнесмены, работники предприятий, артисты.

«Я такой человек, который часто слушает радио в машине, меняя волну, но радио «Мир» – это то радио, которое дольше всего у меня задерживается. И свои песни тоже там слушаю. Так что большое спасибо, радио «Мир», – рассказал участник группы Atlantica Алекс Дэвид.

Во времена засилья интернета и телевидения радио своих позиций не сдает и остается популярным источником информации. Как показывают соцопросы, половина жителей Беларуси включают приемник не только дома и в автомобиле, но и на рабочем месте. А значит – эпоха радиовещания, как предрекали многие, не закончилась, и впереди еще много проектов, которые, к слову, уже готовят сотрудники радио «Мир».



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Теги: Новости, Минск
 
 
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Сегодня в одном только Минске вещает порядка 20 станций, и радио «Мир» – одна из самых популярных.
 
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