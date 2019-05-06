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Бесплатно! Предпринимателям предлагают взять в аренду форт, казарму и пороховой погреб

07.05.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Всё начиналось с любви, даже чашка ароматного кофе. Теперь точно знает совладелец целой сети городских кофеин. Была идея заниматься любимым делом, но как превратить её в бизнес и не прогореть, не знал. Много читал, советовался, изучал покупательский спрос. И сработало, пришлось подождать год, пока вложения стали приносить прибыль. Так идея маленькой кофейни выросла в целую сеть, а коллектив с нескольких человек до 50. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65987.php

Бесплатно! Предпринимателям предлагают взять в аренду форт, казарму и пороховой погреб


Дмитрий Човган, директор по развитию сети кофеин: «Город родил нас, потому что, когда ты создаёшь бизнес, ты отвечаешь, что нужно этому городу. Надо ответить на эти вопросы, а если ты не будешь этим вопросом задаваться, ты не выживешь, поэтому если что-то происходит в этом городе, ты не можешь остаться в стороне».

Главное – найти свою нишу и понять, а что нужно городу, начинающим местные власти обещают помочь. Если дело нужное, даже предложат помещение задаром. Практика не новая, когда с аукциона продают за одну базовую величину, но если раньше только за городом или в далёких деревнях, то теперь добро пожаловать в Брест. Оборонительные сооружения и казармы в городской черте – предложения для предприимчивых. Сооружениям полтора века, но последние (как минимум 70) в полном забвении. Крепостные форты создавались для войны, но сейчас должны служить в мирных целях. 

Сергей Малик, директор Брестского городского центра по управлению недвижимостью: «Любой предприниматель, который изъявит желание организовать рабочие места, приносит свой бизнес-план, он рассматривается, указывается количество, сколько рабочих мест можно создать, какое производство будет создано, и чем будет заниматься предприниматель на наших объектах».

Деревообработка, склад для хранения продукции или объект для квестов и экскурсий – по сути не так важно, главное, что у зданий появится хозяин и он вдохнёт в них жизнь. Выгода обоюдная: люди получат новые рабочие места, город – налоги, а предприниматель – здание в черте города в безвозмездное пользование. Брест - город приграничный, а значит, туристический: больше всего активности ждут от сферы услуг: парикмахерские, ремонтные мастерские, кафе, магазины, транспортные перевозки и любая логистика.

Александр Прадун, начальник управления экономики Брестского горисполкома: «IT-сфера, медицина, туризм. Брест – это безвизовая зона, у нас ряд достопримечательностей и преимущества города, которые нужно учитывать. Руководство города позиционирует Брест, как не промышленный город, а город услуг, в этом приоритет».

Брестчане – народ предприимчивый, идеи, которые ещё вчера казались нереальными, уже сегодня работают и приносят доход. Показатель: средняя зарплата не самая высокая по стране, пока, но по темпам роста благополучия Брест сильно прибавил, уступает лишь столице. И это хороший знак, так что предприимчивым и законопослушным все карты в руки.

Бресту в этом году предприниматели с новыми идеями нужны как никогда. Город готовится к тысячелетию, это минимум 30 тысяч туристов. Хороший повод принять, как следует, и угостить, и заработать, и чтобы гостям захотелось вернуться в Брест снова.

 
Теги: Брест
 
 
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  Всё начиналось с любви, даже чашка ароматного кофе. Теперь точно знает совладелец целой сети городских кофеин. Была идея заниматься любимым делом, но как...
 
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