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Синоптики обещают в Бресте "каля наля". Это шутка или может такое быть?

07.05.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

8 мая 2019 года погода в Беларуси улучшится, но незначительно. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65986.php

Синоптики обещают в Бресте "каля наля". Это шутка или может такое быть?

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

8 мая на территории Беларуси установится погода преимущественно без осадков, лишь по востоку страны временами пройдут дожди, возможно, грозы. Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду, в отдельных районах — порывы до 14 м/с.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65986.php

Синоптики обещают в Бресте "каля наля". Это шутка или может такое быть?

Температура ночью минимальная +1,7°С, местами заморозки 0…-2°С, максимальная температура днем +11…17°С, по востоку в течение дня +7…10°С, в Бресте — около 14 градусов выше нуля. Ночью возможны заморозки.

 
Теги: Брест
 
 
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  8 мая 2019 года погода в Беларуси улучшится, но незначительно. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY 8 мая на территории Беларуси...
 
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