|
Синоптики обещают в Бресте "каля наля". Это шутка или может такое быть?
07.05.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
8 мая 2019 года погода в Беларуси улучшится, но незначительно. Об этом
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
8 мая на территории Беларуси установится погода преимущественно без осадков, лишь по востоку страны временами пройдут дожди, возможно, грозы. Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду, в отдельных районах — порывы до 14 м/с.
Температура ночью минимальная +1,7°С, местами заморозки 0…-2°С, максимальная температура днем +11…17°С, по востоку в течение дня +7…10°С, в Бресте — около 14 градусов выше нуля. Ночью возможны заморозки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 мая 2019 года погода в Беларуси улучшится, но незначительно. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY 8 мая на территории Беларуси...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)