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Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Мама, я служу в пограничных войсках!» Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей? Подробнее в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы решили провести эксперимент – дать родителям возможность не только увидеть, но даже попробовать солдатский быт. Что из этого получилось – на примере одной семьи посмотрела корреспондент Галина Буро.
Ефрейтор Александр Барцевич на заставе старший водитель. Держать машину в исправном состоянии – задача государственной важности, рассказывает молодой человек. Выезжать приходится часто. Граница здесь в километре, и только за время его службы уже трижды задерживали там нарушителей.
Александр Барцевич, старший водитель пограничной заставы «Подлипки»:
И пока Александр увлеченно рассказывает о непростой, но интересной службе на границе, к заставе уже подъезжают его родители – Наталья и Виталий Барцевич. При виде сына в форме эмоции не сдержать.
Галина Буро, СТВ:
Застава в ружье! Застава в ружье!
Почти как в фильме, только наяву и с участием их собственного сына. За три минуты одеться, вооружиться и быть готовым противостоять угрозе. Машина отъезжает – время стоп. Тревога учебная. В норматив уложились.
Теперь экскурсия по казарме. От внимательного взгляда мамы не ускользает ничего.
Аккуратно. Дома такого порядка не было!
Дальше идем в столовую. Пословица гласит, что хлеб и вода – солдатская еда. Но лучше доверять собственным вкусовым рецепторам. Например, сегодня на обед борщ, бабка с мясом, маринованные огурцы и кисель.
Мм, вкусно! Очень вкусно!
Один раз увидеть и больше не волноваться за солдатский быт. Родители признаются: теперь они уж точно могут спать спокойно.
Наталья Барцевич, жительница Гродно:
Виталий Барцевич, житель Гродно:
Кстати, такие визиты – не разовая акция. С родителями офицеры поддерживают тесный контакт.
Арсений Кофанов, заместитель начальника пограничной заставы «Подлипки»:
На заставе уверены: когда у бойца дома все хорошо, то и служба проходит достойно. Например, у Александра уже три значка за хорошую службу. И совсем скоро он передаст эстафету молодому пополнению, ведь его время в сапогах подходит к концу.
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Новости Беларуси. «Мама, я служу в пограничных войсках!» Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей? Подробнее в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы...
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