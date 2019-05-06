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Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ

07.05.2019 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Мама, я служу в пограничных войсках!» Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей? Подробнее в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы решили провести эксперимент – дать родителям возможность не только увидеть, но даже попробовать солдатский быт. Что из этого получилось – на примере одной семьи посмотрела корреспондент Галина Буро.  

Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ

Ефрейтор Александр Барцевич на заставе старший водитель. Держать машину в исправном состоянии – задача государственной важности, рассказывает молодой человек. Выезжать приходится часто. Граница здесь в километре, и только за время его службы уже трижды задерживали там нарушителей.

Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ

Александр Барцевич, старший водитель пограничной заставы «Подлипки»:
Род войск я выбирал сам. Я очень хотел в пограничники попасть. Мы здесь занимаемся реальным делом, мы охраняем границу. Реальная служба, оружие, боеприпасы.

Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ

И пока Александр увлеченно рассказывает о непростой, но интересной службе на границе, к заставе уже подъезжают его родители – Наталья и Виталий Барцевич. При виде сына в форме эмоции не сдержать.

Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ

Галина Буро, СТВ:
Навестить сына на заставе можно каждые выходные. Но, конечно, всем родителям хочется узнать как можно больше о срочной службе. И мы решили прямо сейчас предоставить им такую возможность.

Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ

Застава в ружье! Застава в ружье!

Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ

Почти как в фильме, только наяву и с участием их собственного сына. За три минуты одеться, вооружиться и быть готовым противостоять угрозе. Машина отъезжает – время стоп. Тревога учебная. В норматив уложились.

Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ

Теперь экскурсия по казарме. От внимательного взгляда мамы не ускользает ничего.

Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ

Аккуратно. Дома такого порядка не было!

Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ

Дальше идем в столовую. Пословица гласит, что хлеб и вода – солдатская еда. Но лучше доверять собственным вкусовым рецепторам. Например, сегодня на обед борщ, бабка с мясом, маринованные огурцы и кисель.

Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ

Мм, вкусно! Очень вкусно!

Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ

Один раз увидеть и больше не волноваться за солдатский быт. Родители признаются: теперь они уж точно могут спать спокойно.

Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ

Наталья Барцевич, жительница Гродно:
Мы видим, что сыну здесь служится, конечно, нелегко именно потому, что служба такая. Но с другой стороны – это дом. «Застава – наш дом» – их девиз, и так оно и есть.

Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ

Виталий Барцевич, житель Гродно:
То, что он пошел служить, и пошел именно в погранвойска – это, во-первых, его выбор, это правильный выбор. И сегодня мы видим, что он уже вырос у нас в настоящего мужчину.

Кстати, такие визиты – не разовая акция. С родителями офицеры поддерживают тесный контакт.

Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ

Арсений Кофанов, заместитель начальника пограничной заставы «Подлипки»:
Потому что они в некотором роде помогают нам в обучении и воспитании наших военнослужащих. От родителей мы узнаем ту необходимую информацию, которую мы не можем достать от наших военнослужащих.

Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ

На заставе уверены: когда у бойца дома все хорошо, то и служба проходит достойно. Например, у Александра уже три значка за хорошую службу. И совсем скоро он передаст эстафету молодому пополнению, ведь его время в сапогах подходит к концу.
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. «Мама, я служу в пограничных войсках!» Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей? Подробнее в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы...
 
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