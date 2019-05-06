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Superjet 100 загорелся уже после посадки в "Шереметьево", пожар потушили за 18 минут - пресс-служба аэропорта

07.05.2019 21:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Самолет Superjet 100, совершивший аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", загорелся после посадки, огонь был потушен за 18 минут, сообщает во вторник пресс-служба "Шереметьево".

"В 18:30 - посадка воздушного судна (ВС). После посадки произошло возгорание ВС", - сказали в пресс-службе.

По данным аэропорта, пожар был потушен через 18 минут.

Как сообщили в пресс-службе, в 18:31 - руководителем полетов диспетчерской службы была объявлена тревога.

"18:31 - Выпущены аварийные трапы, производится эвакуация пассажиров из самолета силами экипажа. 18:32 - Прибытие первого пожарного расчета аварийно-спасательной команды аэропорта Шереметьево (далее - АСК), начало тушения воздушного судна",- говорится в сообщении.

По данным "Шереметьево", в 18:32 прибыл второй пожарный расчет АСК, спасение и эвакуация пассажиров и членов экипажа проводилась силами АСК Шереметьево.

Спасатели служб аэропорта вошли в горящий самолет в 18.35, а в 18.48 - пожар был потушен.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 (рейс SU1492) компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Лишь часть пассажиров и экипажа из находившихся на борту 78 человек успели эвакуироваться по аварийному трапу. В итоге жертвами авиакатастрофы стал 41 человек, еще 10 человек госпитализированы с травмами.

 
 
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Самолет Superjet 100, совершивший аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", загорелся после посадки, огонь был потушен за 18 минут, сообщает во вторник пресс-служба...
 
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