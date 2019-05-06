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Открытые республиканские соревнования по парусному спорту стартовали в Минском море

07.05.2019 21:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Погода – не помеха. В акватории Минского моря стартовали открытые республиканские соревнования по парусному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открытые республиканские соревнования по парусному спорту стартовали в Минском море

Представители основных детско-юношеских школ страны имеют возможность попасть на карандаш к тренерам национальной команды и повысить свой внутренний рейтинг. Правда, показывать себя приходится в тяжелых погодных условиях: как раз на время выступления младших классов судов небесная канцелярия преподнесла сюрпризы.

Открытые республиканские соревнования по парусному спорту стартовали в Минском море

Владимир Денисов, главный судья соревнований:
Естественно, в таких условиях получают преимущество именно те, кто готов к таким условиям, у которых опыт большой. Естественно, побеждают и получают результат только сильнейшие спортсмены, потому как они настроены на результат, а не на собственные переживания.

Открытые республиканские соревнования по парусному спорту стартовали в Минском море

Уже 8 мая участники турнира в младших классах судов определят сильнейших. А затем в дело вступят представители олимпийских классов – они разыграют медали в рамках Открытого кубка страны. В деле все сильнейшие, в том числе и чемпионка мира Татьяна Дроздовская. Молодежь в ходе турнира будет готовиться к чемпионату Европы в классе 470, который вскоре примет Польша.
 
 
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Новости Беларуси. Погода – не помеха. В акватории Минского моря стартовали открытые республиканские соревнования по парусному спорту, сообщили в программе...
 
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