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Открытые республиканские соревнования по парусному спорту стартовали в Минском море
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Погода – не помеха. В акватории Минского моря стартовали открытые республиканские соревнования по парусному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Представители основных детско-юношеских школ страны имеют возможность попасть на карандаш к тренерам национальной команды и повысить свой внутренний рейтинг. Правда, показывать себя приходится в тяжелых погодных условиях: как раз на время выступления младших классов судов небесная канцелярия преподнесла сюрпризы.
Владимир Денисов, главный судья соревнований:
Уже 8 мая участники турнира в младших классах судов определят сильнейших. А затем в дело вступят представители олимпийских классов – они разыграют медали в рамках Открытого кубка страны. В деле все сильнейшие, в том числе и чемпионка мира Татьяна Дроздовская. Молодежь в ходе турнира будет готовиться к чемпионату Европы в классе 470, который вскоре примет Польша.
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Новости Беларуси. Погода – не помеха. В акватории Минского моря стартовали открытые республиканские соревнования по парусному спорту, сообщили в программе...
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