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На Комаровском рынке в продаже появилась черешня
Источник материала: Tut.by
На Комаровском рынке в Минске в продаже появилась черешня. Она стоит от 20 до 30 рублей за килограмм. В прошлом году в это время черешню продавали по 25 рублей за килограмм.
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На Комаровском рынке в Минске в продаже появилась черешня. Она стоит от 20 до 30 рублей за килограмм. В прошлом году в это время черешню продавали по 25 рублей за...
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