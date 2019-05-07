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На Комаровском рынке в продаже появилась черешня

07.05.2019 21:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Комаровском рынке в Минске в продаже появилась черешня. Она стоит от 20 до 30 рублей за килограмм. В прошлом году в это время черешню продавали по 25 рублей за килограмм.



 
Теги: Минск
 
 
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На Комаровском рынке в Минске в продаже появилась черешня. Она стоит от 20 до 30 рублей за килограмм. В прошлом году в это время черешню продавали по 25 рублей за...
 
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