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«Либо нету, либо весь гнилой». Покупатели жалуются, что вслед за севком пропал и репчатый лук

07.05.2019 21:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще вчера белорусы жаловались на то, что в продаже нет лука-севка, а сегодня говорят, что из магазинов пропал и обычный репчатый лук. «В городе из продажи пропал репчатый лук. А если где-то и остался, то стоит как кусок хорошего мяса», — написал нам житель одного из белорусских райцентров. Некоторые продавцы подтверждают — проблемы с этим овощем есть, другие отрицают, мол, все как всегда. FINANCE.TUT.BY попытался разобраться, действительно ли есть проблемы с луком.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В редакцию пришло сообщение от жителя одного из райцентров о том, что из магазинов в его городе вслед за луком-севком пропал и обычный репчатый лук.

— В городе из продажи пропал репчатый лук. А если где-то и остался, то стоит как кусок хорошего мяса, — написал мужчина.

Подобные сообщения мы получили и от жителей других городов.

— В Давид-Городке лук стоит по 2,4 рубля, но он полугнилой, написали читатели.

В Новополоцке, по словам местных покупателей, этот овощ продают по 2,19 рубля.

Житель Горок говорит, что лук в городе еле нашли, оказался только в магазине райпо.

Покупатели из Быхова белорусский репчатый лук в своих магазинах тоже не обнаружили.

— В одной сети белорусского лука нет в продаже, только красный, очень мелкий. В другой сети та же история, но есть крупный красный и белый лук. Он импортный, не обратили внимания, из какой страны привезен. Красный стоит 2,79 рубля за килограмм, белый — 3,69. Пришлось купить такой, — написали покупатели.

Жители Солигорска говорят, что у них есть лук в продаже, стоит столько, сколько и стоил — 1,8 рубля. Однако продавцы городских магазинов отмечают, что спрос на лук увеличился за последнюю неделю.

— Возможно, это связано с дефицитом лука-севка. Нам его уже с недели три не завозят и говорят, что больше его и не будет. Сейчас большие выходные, люди по дачам едут, некоторые берут обычный лук на посадку, чтоб перо (зеленый лук. — Прим. авт.) было, — предположила одна из продавцов в магазине в Солигорске.

В Любани с луком тоже проблем нет — это подтверждают и продавцы, и покупатели.

— Цены не выросли, — сказала продавец в одном из овощных магазинов города. — Стоит 2 рубля за килограмм.

Жители Минска говорят, что лука нет в магазинах многих торговых сетей. Однако особого дефицита и скачка цен пока не наблюдается. Лук продают и в мелких магазинах, и с лотков у остановок.

— У нас есть лук и обычный, и фиолетовый, и белый, — сказали нам в одной из столичных торговых сетей. — Честно скажу, что первый не очень хороший — это наш, белорусский, лежит плохо. Килограмм стоит 1,69 рубля (столько он стоил и 2 недели назад. — Прим. авт.). Фиолетовый и белый импортный, качество хорошее. Первый стоит 2,79, второй — 3,99 рубля.

На Комаровском рынке лука тоже в достатке. Цены начинаются от 1 рубля. Кстати, севок сегодня там тоже был. По 8 рублей за килограмм, а белый лук-севок по 9,99 рубля.

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Теги: Минск
 
 
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Мы посмотрели, что происходит с ценами на репчатый лук в разных городах Беларуси и есть ли этот товар в продаже.
 
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