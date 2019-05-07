Житель Волковыска сварил «компот» из конопли и угостил им родственника. Итог – 8,5 лет лишения свободы

Источник материала: Вороновская газета





27-летний мужчина уже дважды был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, поэтому не мог не знать об ответственности за любые действия, связанные с запрещенными веществами. Только в конце июля прошлого года он освободился из мест лишения свободы, а уже через месяц снова был задержан.

В тот день он и его двою­родный брат навестили живущих в деревне родственников. Гости и хозяева посидели, выпили за встречу. Однако алкоголь не производил желаемого эффекта. 27-летний мужчина вспомнил, что неподалеку, на участке возле дома покойной бабушки, видел кусты конопли. Будучи любителем запрещенных веществ со стажем, он знал, как сварить из нее «бомбу» — наркосодержащий отвар на молоке. Идея, внезапно пришедшая в голову, так ему понравилась, что он попросил хозяйку дома, как раз собравшуюся в магазин, купить для него несколько пакетов молока.

Погостив у родственников еще какое-то время, мужчина направился к дому бабушки. Двою­родный брат выразил желание составить компанию.

Уже позже к двою­родному брату мужчины наведались сотрудники милиции: у родственников, у которых в тот день гостили братья, пропали деньги. По подозрению в краже задержали одного из них.

В ходе следствия были установлены обстоятельства употребления наркотиков. Житель Волковыска сознался в краже: он действительно взял деньги из кошелька хозяйки дома, когда остальные выходили курить на улицу.

Суд признал его виновным в краже, незаконном без цели сбыта приобретении и хранении наркотических средств, склонении к потреблению наркотических средств, а также незаконном с целью сбыта хранении и незаконном сбыте наркотических средств, назначив наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет. Обвиняемый обжаловал приговор, однако Гродненский областной суд оставил его без изменений.

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