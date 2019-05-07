ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские атлеты завоевали 13 золотых наград на домашнем ЧЕ по спочану

07.05.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Белорусские спортсмены завоевали 13 золотых наград на домашнем чемпионате Европы по спочану, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее значимого успеха добились Марина Татаринова (Витебск), Беата Есис (Минск) и Ксения Сусалко (Глубокое), которые стали абсолютными чемпионами в своих возрастных категориях.

Всего в активе белорусской команды по спочану на домашнем чемпионате Европы 48 наград. В командном зачете хозяева соревнований заняли второе место, первое — у атлетов Италии (55 медалей, из которых 17 золотых). Третья позиция у россиян — 11 наград высшей пробы.

Континентальный форум, завершившийся в Республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки», собрал более 200 спортсменов из 16 стран. Турнир посетил президент Международной федерации спочана Тэцундо Танабэ, по итогам соревнований он отметил организационный уровень и мастерство белорусских «самураев».

На чемпионате Европы 2017 года белорусские спортсмены заняли пятое командное место.

Спочан (чанбара) — современный вид японских единоборств, свободное фехтование на безопасных мечах. В Японии спочан — официальный вид спорта, как и в некоторых странах. В Беларуси его популярность набирает обороты: им занимаются дети и взрослые в Витебской и Гродненской областях, в Бресте, Могилеве и Минске.

 

БелТА

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские спортсмены завоевали 13 золотых наград на домашнем чемпионате Европы по спочану, сообщает корреспондент БЕЛТА. Наиболее значимого успеха добились...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фоторепортаж с музыкально-патриотического проекта «Наша Победа».
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика