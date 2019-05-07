По всей Гродненской области 9 мая праздничные концерты стартуют одновременно

Источник материала: Полымя





В городах, поселках и агрогородках региона 9 Мая тематические праздничные концерты стартуют одновременно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Объединяет концерты и общее название «В шесть часов вечера после войны». Стартуют они в 18 часов. По всей области несколько сотен адресов проведения: районные центры, агрогородки и даже спальные микрорайоны крупных городов. Объединены концерты будут общей тематикой: на сцене представят песни и танцы военных лет.

Также в регионе запустили акцию «Военные агитбригады»: с 5 мая по 3 июля творческие коллективы с концертами будут посещать отдаленные деревни, агрогородки региона.

Программа празднования Дня Победы в регионе разнообразна. В Гродно гуляния и концерты развернутся на нескольких площадках. В центральной части города запланирован парад войск Гродненского гарнизона. На площади Тызенгауза пройдет выставка военной техники. Интерактивные площадки «Полустанки военной поры» будут работать в парке имени Жилибера: здесь развернется литературный штаб, молодежный привал, партизанская школа и военный госпиталь. Танцевальные и песенные номера продемонстрируют на сцене на площади Ленина. Улица Советская превратится в большую концертную площадку: песни военных лет здесь исполнят кавер-группы, барды, уличные музыканты.

Пройдет по улицам города и автопробег, на площади Советской представят выставку ретро-техники. Завершатся гуляния праздничным вечерним концертом у Кургана Славы. Его участники присоединятся к акции «Споем «День Победы» вместе». Дадут в Гродно и праздничный салют.

Немало интересных мероприятий запланировано и в районах области. Это и концерты, и тематические акции-памяти, и угощения солдатской кашей, и даже радиопостановки в стиле военных лет.