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Оркестр Михаила Финберга представит 9 мая в Новогрудке две программы о Станиславе Монюшко

07.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Оркестр Михаила Финберга представит 9 мая в Новогрудке две программы о Станиславе Монюшко

Национальный академический концертный оркестр Беларуси проведет 9 мая в Новогрудке VIII музыкально-просветительскую акцию, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива профессор Михаил Финберг.

«Сначала в костеле Святого Архангела Михаила города Новогрудка состоится концерт вокального ансамбля и струнного оркестра «Духовное наследие Станислава Монюшко и его соотечественников». Эту тему продолжат днем в районном Доме культуры ансамбли флейтистов и кларнетистов, струнный квартет и творческие дуэты. Они вынесут на суд зрителей новую программу «Новогрудчина в грезах Станислава Монюшко», — рассказал Михаил Финберг.

Вечером на площади Ленина биг-бенд заслуженного коллектива и его солисты — лауреаты международных и республиканских конкурсов выступят со специальным концертом ко Дню Победы и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. «Мы помним и чтим память о тех, кто подарил нам мирное небо. Благодаря нашей программе мы вспомним этих людей, их подвиг, почтим память тех, кого уже нет рядом с нами и в очередной раз скажем слова благодарности нашим ветеранам», — отметил маэстро.

БелТА
 
 
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Национальный академический концертный оркестр Беларуси проведет 9 мая в Новогрудке VIII музыкально-просветительскую акцию, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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