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Житель деревни Кришиловщина получил ожоги 10% тела

07.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Житель деревни Кришиловщина получил ожоги 10% тела

За сутки в области произошли 5 пожаров, один человек погиб и еще один травмирован.

Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

Пожар хозпостройки

06.05.2019 в 11.15 поступило сообщение о пожаре деревянной хозпостройки в деревне Денисово Дятловского района. В результате повреждена стена, имущество внутри постройки. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Пожар дачного дома

06.05.2019 в 11.45 поступило сообщение о пожаре дачного дома в деревне Белый Дворак Берестовицкого района. В результате повреждены кровля и чердачное помещение. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Пожар одежды с травмированным человеком

06.05.2019 в 20.20 из УЗ “Кореличская ЦРБ” поступило сообщение о госпитализации с термическими ожогами бедер, левой кисти, живота (предварительно 1-2 степени около 8-10% тела) гражданина проживающего в деревне Кришиловщина Кореличского района. Ожоги получены в следствие загорания одежды.

Пожар жилого дома

06.05.2019 в 21.38 поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Герасимовича в городе Лида. В результате повреждены перекрытие, имущество в доме. Причина пожара – устанавливается. Рассматриваемые версии – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Пожар жилого дома с гибелью человека

06.05.2019 в 23.26 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Белая Сморгонского района. В результате повреждены кровля, перекрытие, имущество в доме. До прибытия подразделений МЧС соседом обнаружен обгоревший труп хозяина. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении погибшего.

Гродненское ОУМЧС
 
 
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За сутки в области произошли 5 пожаров, один человек погиб и еще один травмирован. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
 
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