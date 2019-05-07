Венедиктов связал арест Втюрина с заменой российского посла в Минске

По словам журналиста, задачи перед Мезенцевым будут стоять те же, что стояли перед его предшественником Михаилом Бабичем.





«Стилистика изменится. На самом деле задачи не меняются. Они определены были еще несколько лет назад. По эвфемизмам Дмитрия Медведева, это глубокие интеграционные процессы… С политической точки зрения, это сближение России и Белоруссии в целях превращения в единое экономическое и политическое пространство».

Арест за взятки Андрея Втюрина, долгое время охранявшего Александра Лукашенко, в том числе 7 лет руководившего его личной охраной, — это демонстрация Москве.









«Совершенно очевидно мне, почему Путин принял решение отстранить, забрать посла Бабича. Андрей Втюрин был визави посла Бабича. Вполне законно, будучи замом госсекретаря Совета безопасности, он имел связи с российским послом. Видимо, чего-то такое говорили, что было положено на стол президенту Беларуси, которое он и предъявил Путину… Понимаем, какие у него могут быть связи, влияния. И идут разные слухи — от заговора против Лукашенко до «перехвата» на выборах (выборы же президента скоро в Беларуси). Но в любом случае понятно, что такой демонстративный арест Втюрина — это в первую очередь его связи с РФ».

Он полагает, что в деле Втюрина связи с Россией фигурировать не будут.





«Ему, наверное, формально этого пришивать не будут, потому что это позор, когда глава Совбеза чего-то там делал и передавал какую-то информацию. Или обсуждал какие-то планы стратегические и тактические. Но это демонстрация, безусловно, перед РФ, что мы все знаем, мы вас слушаем. И вот Бабича вы забрали, а этого мы арестовали. Это история еще демонстративная… Что человек, лично близкий президенту Лукашенко. Не спасет, если вы будете с Россией якшаться. Так откровенно», — заключил журналист.

