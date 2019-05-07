Письма о массовых «минированих» были написаны от имени «муджахидов», в них упоминались Коновалов и Ковалев

Пересказывать их полностью не будем, но примечательно, что обращение ведется от имени «муджахидов», которые апеллируют к вере.





Коновалов и Ковалев, обвиненные в подрыве минского метро в 2011-м, называются в письмах «мучениками за веру».





Вероятно, это лишь попытка «закосить» под стиль радикальных исламистов, так как известно, что ни интересов, ни счетов у такого рода сил в Беларуси нет.





Серия сообщений о «минировании» началась 2 марта, когда «минировали» ТЦ «Галерея», что на проспекте Победителей, 31 марта — «заминировали» железнодорожный вокзал, ТЦ «Галилео» и «Замок», также «минировали» станции метро.





Высказывались мнения, что эти сообщения присылали силы, заинтересованные в нагнетании напряженности в Беларуси.