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Письма о массовых «минированих» были написаны от имени «муджахидов», в них упоминались Коновалов и Ковалев

07.05.2019 21:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Нашей Ниве» стало известно содержание писем о минировании, которые поступали в различные учреждения: от торговых центров и отелей, до вокзалов и даже минского аэропорта.

Письма о массовых «минированих» были написаны от имени «муджахидов», в них упоминались Коновалов и Ковалев
Пересказывать их полностью не будем, но примечательно, что обращение ведется от имени «муджахидов», которые апеллируют к вере.

Коновалов и Ковалев, обвиненные в подрыве минского метро в 2011-м, называются в письмах «мучениками за веру».

Вероятно, это лишь попытка «закосить» под стиль радикальных исламистов, так как известно, что ни интересов, ни счетов у такого рода сил в Беларуси нет.

Серия сообщений о «минировании» началась 2 марта, когда «минировали» ТЦ «Галерея», что на проспекте Победителей, 31 марта — «заминировали» железнодорожный вокзал, ТЦ «Галилео» и «Замок», также «минировали» станции метро.

Высказывались мнения, что эти сообщения присылали силы, заинтересованные в нагнетании напряженности в Беларуси.

 
 
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«Нашей Ниве» стало известно содержание писем о минировании, которые поступали в различные учреждения: от торговых центров и отелей, до вокзалов и даже минского...
 
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