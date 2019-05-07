Праздничная программа, посвящённая ДНЮ ПОБЕДЫ.

Уважаемые жители и гости г. Солигорска и Солигорского района!!! Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 74-годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне.

11 МАЯ. СУББОТА. Урочище «ВЕКЕРЕВО».



11.00 — 12.00 — возложение цветов к памятным местам Солигорского района.

13.00 — 16.00 — «Красная гвоздика» — 5-ый районный молодёжный открытый конкурс.



9 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ



9.30 — 10.30 — «Победа деда — моя победа!» — автомотошествие.



МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СОВЕТСКИМ ВОИНАМ, ПАРТИЗАНАМ И ЗЕМЛЯКАМ



10.00 — 10.30 — «Через все прошли и победили» — торжественный митинг.



ПАРК «ЧЕТЫРЁХ СТИХИЙ»



10.00 — 20.00 — выставки-продажи, аттракционы, торговые ряды.

11.00 — «Беларусь помнит» — патриотическая акция.

11.00 — 12.00 — «Танцующая весна» — праздничная программа творческих коллективов ГУО «Солигорская детская музыкальная школа искусств».

12.00 — 13.30 — «Песни тех военных лет» — праздничная программа творческих коллективов ГУО «Солигорская детская школа искусств».

13.30 — 15.00 — «Песни ПОБЕДЫ» — концертная программа победителей и участников районного вокального конкурса среди ветеранов труда Солигорского района.

15.00 — 17.00 — «Победа в сердце каждого живёт» — праздничная концертно-танцевальная программа творческих коллективов ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».

17.00 — 18.30 — «Мы вместе празднуем Победу» — танцевальная программа.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ



16.00 — 18.00 — Легкоатлетическая эстафета.

18.30 — 19.00 — «Майский вальс» — концертная программа народного эстрадного ансамбля «КОЛОР БЭНД» ГУО «Солигорская детская музыкальная школа искусств».

19.00 — 19.20 — «Мы все Победою сильны» — музыкально-театрализованная композиция.

19.20 — 20.00 — «Звени, победная весна» — концертная программа творческих коллективов учреждения образования.

20.00 — 21.45 — «Под мирным небом Беларуси» — праздничный концерт коллективов любительского творчества Солигорщины и артистов белорусской эстрады.



21.45 — 21.50 — «СПОЁМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВМЕСТЕ!» — культурно-патриотическая акция.



21.50 — 22.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК.



г.п. КРАСНАЯ СЛОБОДА.



10.00 — 17.00 — «Слава тебе, победитель — солдат!» — массовый праздник.



г.п. СТАРОБИН.



15.00 — 23.00 — «Да здравствует ПОБЕДА!»— массовый праздник.

