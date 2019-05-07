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Праздничная программа, посвящённая ДНЮ ПОБЕДЫ.

08.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


30 апреля 2019 14:47 8019

Праздничная программа, посвящённая ДНЮ ПОБЕДЫ.

Автор: Эдуард Кидяев.

Уважаемые жители и гости г. Солигорска и Солигорского района!!! Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 74-годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне.

Праздничная программа, посвящённая ДНЮ ПОБЕДЫ.

11 МАЯ. СУББОТА. Урочище «ВЕКЕРЕВО».

11.00 — 12.00 — возложение цветов к памятным местам Солигорского района.
13.00 — 16.00 «Красная гвоздика» — 5-ый районный молодёжный открытый конкурс.

9 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

9.30 — 10.30 — «Победа деда — моя победа!» —  автомотошествие.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СОВЕТСКИМ ВОИНАМ, ПАРТИЗАНАМ И ЗЕМЛЯКАМ

10.00 — 10.30 «Через все прошли и победили» — торжественный митинг.

ПАРК «ЧЕТЫРЁХ СТИХИЙ»

10.00 — 20.00 — выставки-продажи, аттракционы, торговые ряды.
11.00 «Беларусь помнит» — патриотическая акция.
11.00 — 12.00«Танцующая весна» — праздничная программа творческих коллективов ГУО «Солигорская детская музыкальная школа искусств».
12.00 — 13.30«Песни тех военных лет» — праздничная программа творческих коллективов ГУО «Солигорская детская школа искусств».
13.30 — 15.00«Песни ПОБЕДЫ» — концертная программа победителей и участников районного вокального конкурса среди ветеранов труда Солигорского района.
15.00 — 17.00«Победа в сердце каждого живёт» — праздничная концертно-танцевальная программа творческих коллективов ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».
17.00 — 18.30«Мы вместе празднуем Победу» — танцевальная программа.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

16.00 — 18.00Легкоатлетическая эстафета.
18.30 — 19.00«Майский вальс» — концертная программа народного эстрадного ансамбля «КОЛОР БЭНД» ГУО «Солигорская детская музыкальная школа искусств».
19.00 — 19.20«Мы все Победою сильны» — музыкально-театрализованная композиция.
19.20 — 20.00«Звени, победная весна» — концертная программа творческих коллективов учреждения образования.
20.00 — 21.45«Под мирным небом Беларуси» — праздничный концерт коллективов любительского творчества Солигорщины и артистов белорусской эстрады.

21.45 — 21.50 «СПОЁМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВМЕСТЕ!» — культурно-патриотическая акция.

21.50 — 22.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК.

г.п. КРАСНАЯ СЛОБОДА.

10.00 — 17.00«Слава тебе, победитель — солдат!» — массовый праздник.

г.п. СТАРОБИН.

15.00 — 23.00«Да здравствует ПОБЕДА!»— массовый праздник.

Праздничная программа, посвящённая ДНЮ ПОБЕДЫ.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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30 апреля 2019 14:47 8019 Праздничная программа, посвящённая ДНЮ ПОБЕДЫ. ...
 
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