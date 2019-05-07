День Победы: почему в России и Беларуси празднуют 9 Мая, а в США, Европе и на Украине отмечают 8 мая

Источник материала: Новости Волковыска

Приближается великий праздник — День Победы. Этот праздник отмечается во всем мире — и в России, и в странах антигитлеровской коалиции, и в Германии, избавившейся от нацизма в 1945 году. В России и Беларуси День Победы отмечается 9 мая, символ праздника — георгиевская лента. На Западе, а также в некоторых странах — бывших советских республиках — основные официальные мероприятия проходят 8 мая. Символом европейского отмечания Дня Победы 8 мая является красный мак.

Кто отмечает День Победы 9 мая, а кто 8 мая

Девятого мая 2019 года весь мир отмечает 74-ю годовщину великой Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник является государственным не только в Беларуси и Российской Федерации, но и на большей части бывшего Советского Союза. В последние годы 9 мая проводятся официальные праздничные мероприятия и в Израиле.



После подписания акта о капитуляции Германии. В первом ряду: Суслопаров, Смит, Эйзенхауэр, маршал авиации Королевских ВВС Артур Теддер (зам. Эйзенхауэра)

Страны антигитлеровской коалиции — Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, а также Канада, Австралия, почти все европейские государства и некоторые бывшие советские республики — Украина и страны Балтии — официально отмечают День Победы 8 мая. В этих государствах праздник носит название День победы над нацизмом в Европе во Второй мировой войне (Victory in Europe Day, V-E Day).

Впрочем, и в этих государствах русские стараются отметить День Победы именно 9 мая, хотя бы неофициально. Как правило, власти этому не препятствуют. Тем более что в 2004 году ООН объявила и восьмое, и девятое мая официальными Днями памяти и примирения, посвященными погибшим во Второй мировой войне.

Победа в войне с Японией и в России, и в других странах отмечается отдельно и далеко не так торжественно.

Как получилось, что в мире есть два праздника Победы

Как известно из истории Второй мировой войны, в ночь на 7 мая 1945 года гитлеровская Германия официально признала свое поражение, а ее фюрер Адольф Гитлер был уже неделю как мертв.

7 мая 1945 года в 02.40 по среднеевропейскому времени во французском Реймсе был подписан акт о капитуляции Германии. От имени Германии документ подписал генерал Альфред Йодль, капитуляцию приняли представители союзников по антигитлеровской коалиции — американский генерал Беддел Смит и советский генерал-майор Иван Суслопаров.





Подписание капитуляции в Реймсе. Спиной: Ганс Фридебург, Альфред Йодль, Вильгельм Оксениус. В центре, слева от свободного стула — Уолтер Беделл Смит, справа — Иван Суслопаров

Как только стало известно о подписании акта о капитуляции Германии, в Европе, а затем и в США началось спонтанное празднование и всеобщее ликование, особенно бурными торжества были в Лондоне, а затем и в Нью-Йорке — там на улицах собрались миллионы ликующих людей.

Однако лидера СССР Иосифа Сталина подписанный в Реймсе документ не удовлетворил, как недостаточно отразивший роль Красной армии в победе над нацизмом. Сталин потребовал подписания нового акта, и по его приказу маршал Победы Георгий Жуковпринял в Берлине общую капитуляцию представителей всех родов войск поверженной Германии. От Германии берлинский акт о капитуляции подписали генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, а также руководство люфтваффе (немецких ВВС) и военно-морских сил Германии. Также из уважения к Сталину под документом поставили свои подписи представители союзников — США, Великобритании и Франции. Берлинский акт о капитуляции был подписан в ночь с 8 на 9 мая, в 00.43 по московскому времени, то есть в Москве фактически уже началось 9 мая. Отметим, в Европе это было в 23.43 по среднеевропейскому времени, то есть там еще не закончилось 8 мая.





Жуков зачитывает акт о капитуляции

В Советском Союзе первый (реймсский) акт о капитуляции стали официально именовать «предварительный протокол о капитуляции Германии», а праздник стали отмечать 9 мая — когда был подписан берлинский акт о капитуляции, инициированный Сталиным.

В Европе и США по-прежнему отмечали День Победы 8 мая.



Черчилль 8 мая 1945 года

Празднование Дня Победы в России и на Западе

Сразу после войны празднование Дня Победы в СССР было довольно скромным — слишком велики были разрушения, слишком болели раны и еще не высохли слезы от страшных потерь. С 1945 до 1948 года 9 мая было выходным, однако затем День Победы на 17 лет лишился статуса государственного праздника и стал рабочим днем.

С начала 1960-х годов Дню Победы стали уделять все больше внимания, а в 1965 году 9 мая снова стало нерабочим днем. С тех про статус праздника все время повышался, сегодня торжества в День Победы включают в себя военный парад, возложение венков, минуту молчания, многомиллионную народную акцию «Бессмертный полк» и, конечно, артиллерийский салют и праздничный фейерверк, а также другие как официальные, так и неофициальные мероприятия.

На Западе День Победы 8 мая тоже отмечается достаточно широко, но там упор делается на траурный характер мероприятий — в память о многомиллионных жертвах Второй мировой войны.





Торонто, Канада, 7 мая 1945 года

Георгиевская лента и красный мак

В России одним из символов Дня Победы примерно с 2005 года является георгиевская лента. Такие ленточки в преддверии праздника молодые активисты раздают всем желающим. Георгиевская лента символизирует память поколений о подвиге в Великой Отечественной войне — ведь именно так выглядела ленточка к медали «За победу над Германией» и к ордену Славы.

В Европе и США символом праздника Победы является красный мак — его цвет символизирует кровь павших на полях сражений (история этого символа связана еще с Первой мировой войной).



В России одним из символов Дня Победы примерно с 2005 года является георгиевская лента

День Победы на Украине

Начиная с 2014 года, Украина в рамках «декоммунизации» постепенно отказалась от официального празднования Дня Победы 9 мая.

8 мая на Украине официально отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне и День памяти и примирения. Официальным символом праздника на Украине сегодня является европейский красный мак, а термин «Великая Отечественная война» и георгиевская лента фактически под запретом.

Также к ответственности могут привлечь за использование советской символики во время праздника, а за георгиевскую ленту могут ждать особые неприятности, вплоть до нападения радикалов. А на днях на Украину не впустили двух россиян за отказ снять георгиевские ленточки с багажа.





Официальным символом праздника на Украине сегодня является европейский красный мак, а термин «Великая Отечественная война» и георгиевская лента фактически под запертом

Формально 9 мая остается на Украине праздничным днем, но участники шествий и митингов ветеранов и тех, кто хочет праздновать День Победы в соответствии с советскими традициями, рискуют нарваться на агрессивные действия местных националистов вплоть до избиений и срывания георгиевских лент.

Кроме того, в украинских шествиях ветеранов любят «отметиться» оставшиеся в живых члены украинских националистических формирований — участники антисоветского повстанческого движения на Украине после Второй мировой войны, а также «герои» дивизии СС «Галичина». Такая же картина наблюдается и в странах Балтии, в частности, в Латвии, где любят помаршировать местные ветераны-нацисты из латышского легиона Waffen SS.